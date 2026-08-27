Xuất khẩu nông sản qua Hải quan Đà Lạt tăng mạnh

Trong kỳ từ ngày 15/7 - 12/8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Đà Lạt đạt 155,59 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 139,12 triệu USD, tăng 33%; nhập khẩu đạt 16,47 triệu USD, giảm 13% so với kỳ trước.

Hải quan Đà Lạt cho biết, mức tăng của xuất khẩu tập trung ở nhóm thực vật, hoa, rau, củ, quả, chè, cà phê và quả hạch. Kim ngạch nhóm này đạt 76,24 triệu USD, tăng 91% so với kỳ trước. Chè và cà phê đạt 32,72 triệu USD, tăng 33%.

Một số mặt hàng xuất khẩu khác cũng tăng trong kỳ. Khoáng sản đạt 17,68 triệu USD, tăng 61%; nguyên liệu và sản phẩm dệt may đạt 3,91 triệu USD, tăng 36%; tơ tằm đạt 7,55 triệu USD, tăng 4%.

Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu qua Hải quan Đà Lạt đạt 754,26 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm chè và cà phê đạt 310,19 triệu USD, tăng 27%; nhóm thực vật, hoa, rau, củ, quả, chè, cà phê và quả hạch đạt 234,70 triệu USD, tăng 21%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch lũy kế đạt 146,67 triệu USD, tăng 14%. Một số nhóm hàng tăng mạnh gồm thiết bị, máy móc đạt 29,92 triệu USD, tăng 200%; giấy và sản phẩm từ giấy đạt 4,32 triệu USD, tăng 65%; chai thủy tinh đạt 0,61 triệu USD, tăng 78%.

Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt 900,93 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch, với 754,26 triệu USD, cao hơn 5 lần kim ngạch nhập khẩu.

Số lượng tờ khai cũng tăng theo hoạt động xuất nhập khẩu. Trong kỳ, đơn vị tiếp nhận 1.529 tờ khai xuất khẩu và 296 tờ khai nhập khẩu, tổng cộng 1.825 tờ khai, tăng 10% so với kỳ trước. Lũy kế từ đầu năm đạt 11.697 tờ khai, tăng 12%. Có 135 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong kỳ, lũy kế đạt 191 doanh nghiệp.

Theo Hải quan Đà Lạt, hàng xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng thế mạnh của địa phương, trong đó có nông sản và alumin. Hàng nhập khẩu chủ yếu gồm giống cây trồng, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất dệt may, gia công, sản xuất xuất khẩu, cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, thu ngân sách nhà nước tại đơn vị vẫn giảm nhẹ. Số thu lũy kế đạt 194,585 tỷ đồng, bằng 56% dự toán được giao và giảm 3% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nguồn thu, thuế giá trị gia tăng đạt 127,789 tỷ đồng, tăng 36%, trong khi thuế xuất khẩu giảm 40% và thuế nhập khẩu giảm 30%.

Hải quan Đà Lạt cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ xử lý vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời rà soát và quản lý các nguồn thu nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao./.