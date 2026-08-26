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Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:24 | 26/08/2026
(TBTCO) - Sáng 26/8, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng xuống 25.611 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt đi xuống. Chỉ số DXY biến động hẹp, tăng nhẹ 0,04% lên 98,94 điểm. Đồng bạc xanh chịu sức ép từ kế hoạch mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ, trong khi thị trường chờ dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để tìm thêm tín hiệu về lãi suất của Fed.
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Thị trường trong nước

Sáng 26/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.330,45 - 26.891,55 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.820 - 25.860 VND/USD, giảm mạnh 100 đồng ở chiều mua và 110 đồng ở chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 26/8 cho thấy, nhiều ngoại tệ chủ chốt như USD, EUR, GBP, JPY và CNY giảm giá tại nhiều ngân hàng, cho thấy xu hướng điều chỉnh khá đồng thuận.

Theo đó, tỷ giá USD đồng loạt giảm tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.890 - 26.300 VND/USD, cùng giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 25.920 - 26.300 VND/USD, cũng giảm 60 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 26/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tiếp tục đi xuống, với mức giảm ở chiều bán ra nhỉnh hơn chiều mua vào. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 29.700,60 - 31.266,77 VND/EUR, giảm 50,45 đồng ở chiều mua vào và 53 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.873 - 31.311 VND/EUR, lần lượt giảm 59 đồng và 64 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,04%, lên 98,94 điểm.

Quyết định mở rộng chương trình mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ có thể tạo thêm áp lực lên đồng USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Chính phủ có thể nâng quy mô mua lại trái phiếu lên trên 4 tỷ USD. Theo CNBC, ông Bessent có thể sử dụng gần 1.000 tỷ USD trong Tài khoản chung của Bộ Tài chính (TGA) để hỗ trợ hoạt động mua lại trái phiếu, thay vì phát hành thêm tín phiếu ngắn hạn.

Động thái này có thể góp phần kéo lợi suất trái phiếu dài hạn xuống, qua đó, gây sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, ông Brian Jacobsen - Kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management (Mỹ) lưu ý, lợi suất dài hạn thấp hơn không giải quyết được vấn đề nợ. Về dài hạn, điều này thậm chí có thể khiến gánh nặng nợ của Chính phủ trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi trong chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường đang chờ dữ liệu chỉ số PCE của Mỹ, dự kiến công bố cuối ngày thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi và có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Trong tháng 6, chỉ số PCE tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE cơ bản tăng 3,3% và được dự báo duy trì ở mức này. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, kỳ vọng Fed nâng lãi suất có thể mạnh lên, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Ở một diễn biến khác, kỳ vọng Washington và Tehran có thể quay trở lại bàn đàm phán cũng góp phần kìm hãm đà tăng của USD. Theo Bloomberg, khung thỏa thuận tạm thời đang được thảo luận, nhằm nối lại hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Sáng kiến hướng tới thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời và triển khai rà phá thủy lôi, nhằm khôi phục lưu thông an toàn qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, Iran và Oman sẽ tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận về một tuyến đường cố định mới trong vòng 30 - 60 ngày, song chưa nêu thời điểm bắt đầu vòng thảo luận tiếp theo.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn có thể đảo chiều diễn biến của đồng bạc xanh. Nếu căng thẳng leo thang, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn có thể gia tăng và hỗ trợ USD. Mỹ đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những quốc gia hoặc thực thể duy trì quan hệ kinh tế với Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào tham gia chiến dịch cô lập do Mỹ dẫn đầu./.

Ánh Tuyết
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