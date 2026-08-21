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Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:32 | 21/08/2026
(TBTCO) - Sáng 21/8, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, lần đầu chạm 25.600 đồng, trong khi tại ngân hàng diễn biến trái chiều, nhiều nơi giảm 70 đồng. Chỉ số DXY dao động hẹp, hiện quanh 98,77 điểm. Đồng bạc xanh được hỗ trợ nhẹ khi thị trường chờ loạt PMI sơ bộ tại châu Âu, Anh và Mỹ, tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ.
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Thị trường trong nước

Sáng 21/8, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng so với phiên trước, lên 25.600 đồng, lần đầu tiên chạm mốc này. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.320- 26.880 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.860 - 25.910 VND/USD, tăng nhẹ 10 đồng cả hai chiều.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 21/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa, trong đó USD, EUR, JPY và CNY đồng loạt giảm, trong khi GBP là ngoại tệ duy nhất tăng giá.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.890 - 26.300 VND/USD, cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều. BIDV cũng điều chỉnh giảm 70 đồng mỗi chiều, đưa tỷ giá USD lùi về 25.920 - 26.300 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 21/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (21/8): Tỷ giá trung tâm lần đầu chạm 25.600 đồng, USD ngân hàng đi ngược chiều
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với phần lớn ngoại tệ, tỷ giá GBP ghi nhận sắc tăng ở cả hai chiều giao dịch. Vietcombank nâng tỷ giá mua vào - bán ra lên 34.704,97 - 36.178,59 VND/GBP, tăng lần lượt 24,23 đồng và 25,41 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP đạt 34.963 - 36.269 VND/GBP, tăng tương ứng 11 đồng và 10 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,09% xuống 98,77 điểm.

Bước vào phiên giao dịch cuối tuần, đồng USD nhận được lực hỗ trợ nhẹ, trong khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Tâm điểm là các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tại châu Âu, Anh và Mỹ, những dữ liệu có thể cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo lạm phát toàn phần có thể đạt đỉnh gần 3,2% trong quý IV. Do đó, đà tăng lạm phát hiện nay về cơ bản đã nằm trong dự báo của BoE, thay vì là một diễn biến bất ngờ. Việc các loại giá và hóa đơn do Nhà nước quản lý tăng lên cũng chưa đủ để làm thay đổi đáng kể triển vọng chính sách lãi suất, bởi BoE vẫn tập trung nhiều hơn vào những áp lực lạm phát mang tính dai dẳng, đặc biệt là tăng trưởng tiền lương và lạm phát dịch vụ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI của Mỹ dao động quanh 86 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ sáu và duy trì sát mức cao nhất ba tuần. Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc khôi phục hoạt động hàng hải thương mại an toàn qua Eo biển Hormuz.

Những bất đồng kéo dài làm gia tăng lo ngại dòng chảy dầu qua tuyến vận tải chiến lược này có thể bị gián đoạn, qua đó tạo áp lực lên nguồn cung và nâng đỡ giá dầu.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng mạnh do nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến áp lực lạm phát tiếp tục ở mức cao. Nếu tình trạng này kéo dài, chi phí năng lượng gia tăng có thể lan sang giá hàng hóa và dịch vụ, qua đó, gia tăng sức ép buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Khả năng ECB duy trì lập trường “diều hâu” càng được củng cố bởi những tín hiệu kinh tế mới từ Đức. Giá sản xuất tháng 7 tăng 3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,7% mà thị trường dự báo và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023. So với tháng trước, giá sản xuất cũng tăng tới 1,1%.

Diễn biến này cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế lớn nhất khu vực vẫn dai dẳng, làm gia tăng lo ngại lạm phát tại khu vực khó hạ nhiệt nhanh và tạo thêm cơ sở để ECB thận trọng với việc nới lỏng chính sách./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 21/08/2026 10:30

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Cập nhật: 21/08/2026 10:30

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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80