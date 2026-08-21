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Ngày 21/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

06:27 | 21/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (21/8) đồng loạt tăng trên các sàn chủ chốt TOCOM, SHFE và SGX. Biên độ tăng mạnh hơn xuất hiện trên thị trường Singapore, cho thấy lực mua đang cải thiện và tạo thêm kỳ vọng cho diễn biến giá cao su trong ngắn hạn. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên.
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Ngày 21/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên các sàn chủ chốt TOCOM, SHFE và SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 478,90 Yên/kg, tăng 0,81%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 451,30 Yên/kg, tăng 0,40%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) tạm đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 87,30 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 8 ở mức 17.310 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,67%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.350 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,79%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất trên SHFE tăng 350 Nhân dân tệ, tương đương 2,44%, lên 14.680 Nhân dân tệ/tấn, nối dài chuỗi tăng lên phiên thứ 7 liên tiếp.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 229 Cent/kg, tăng 1,87%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 227,50 Cent/kg, tăng 2,06%.

Nhìn chung, thị trường cao su quốc tế đang nhận được hỗ trợ từ ba yếu tố chính gồm đà tăng của cao su butadien, giá dầu đi lên và thời tiết bất lợi tại Thái Lan. Việc cả ba sàn cùng đi lên là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn thị trường có những phiên biến động đan xen, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực hơn đối với nhu cầu tiêu thụ cao su trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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