Việt Nam khẳng định kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Ngày 13/8/2026, Nhà Trắng ban hành báo cáo “The Great Transshipment Scam”, trong đó cho rằng hàng hóa từ các quốc gia chịu mức thuế cao, chủ yếu là Trung Quốc, đang được trung chuyển qua hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức thuế thấp hơn để vào thị trường Hoa Kỳ.

Theo phân loại trong báo cáo, Việt Nam thuộc Tier 2, nhóm các quốc gia có quy mô thương mại lớn và mức độ hội nhập kinh tế đáng kể với Trung Quốc, nằm trong nhóm có “rủi ro” trung chuyển bất hợp pháp.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo 20/8.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều ngày 20/8, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với đối tác, trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, các thỏa thuận đa phương cũng như là các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Đồng thời, Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng, gian lận thương mại nói chung và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của mình, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ để chống lại mọi hành vi gian lận thương mại và hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết và nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về các quan tâm của Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và qua đó duy trì quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam” - bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Tại buổi họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bình luận về thông tin Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc sáng 20/8 thông báo, bắt đầu từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ vào Trung Quốc và chính sách nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.

Bình luận về thông tin trên, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại giao thương và góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước.

Về câu hỏi Việt Nam có kế hoạch miễn visa cho công dân Trung Quốc không, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại giao thương giữa giao lưu trao đổi, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này.