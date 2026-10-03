Thời sự

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm

Hà Phương

Hà Phương

10:31 | 03/10/2026
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 3/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, GDP quý III ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%.
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GDP quý III ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới biến động khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, giá dầu thế tháng 9 tăng cao hơn 11,3 - 20,7% so với tháng 8. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: chinhphu.vn

Cụ thể, GDP quý III ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay. Dịch vụ tăng 8,69%.

Về phía cầu, trong 9 tháng, tiêu dùng tăng 13,4%, đạt cận dưới mục tiêu cả năm (13 - 15%); khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%, cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, cao hơn mục tiêu cả năm, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%; cán cân thương mại trong tháng 9 đảo chiều sang xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Cả nước có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số, trong đó có 7/10 địa phương trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh... TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng 9,06% và 8,85%, cao hơn khoảng 0,7% so với tốc độ tăng 6 tháng.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 12,1%, đã miễn, giảm khoảng 185,6 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 60 nghìn tỷ đồng thuế, phí... Giải ngân vốn đầu tư công đạt 643 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn 202,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng 12,9%.

Trong 9 tháng, có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000 doanh nghiệp).

Áp lực trong quý cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn, 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm. Quý IV cần tăng 12,5% và hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Ngoài ra, tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá; đầu tư của một số doanh nghiệp nhà nước lớn còn chậm. Về đầu tư công, còn 7 bộ, cơ quan có tỉ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân. Cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường…

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm.

Liên quan đến chính sách tài khóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027. Các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh xử lý nợ xấu.

Bộ Tài chính đề xuất có phương pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phù hợp; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng; bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa dịp cuối năm.

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, các bộ, địa phương kiểm soát chặt xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đơn hàng, đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTA, đồng thời, phát triển mạnh thị trường trong nước, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng cuối năm gắn với bình ổn giá.

Các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất, kinh doanh năm 2026. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, kịp thời tham mưu, xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Về thúc đẩy đầu tư, xây dựng, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc trọng điểm trong tháng 10/2026; tập trung thi công các dự án/dự án thành phần hiện có tỷ lệ giải ngân thấp; phấn đấu hoàn thành khoảng 97,3 nghìn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê năm 2026.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, kiểm soát chặt việc ban hành mới thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tiếp tục cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics.

Cùng với đó, hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án phát triển các công nghệ chiến lược…/.

Hà Phương
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