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Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

10:34 | 03/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/10) vẫn chưa thoát áp lực giảm giá khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 106.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 146.0000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,99% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 3/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.126.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.192.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.126.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.192.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.126.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.501.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.693.192 đồng/kg (mua vào) và 58.453.187 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10 giờ ngày 3/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,3865USD/ounce, giảm 0,99% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu sức ép khi đồng USD duy trì đà tăng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Mặt bằng lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc.

Trước đó, kim loại quý này từng nhận được lực hỗ trợ sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể giảm mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Ngày 3/10: Giá bạc chưa thoát áp lực giảm giá

Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng suy yếu khi đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 5,3%, trong khi chỉ số USD vẫn neo ở vùng cao so với đầu năm.

Thị trường năng lượng cũng tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Giá dầu duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài, từ đó khiến Fed có thêm lý do để thận trọng với tiến trình nới lỏng tiền tệ. Triển vọng lãi suất vì vậy tiếp tục trở thành yếu tố chi phối tâm lý trên thị trường kim loại quý.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Fed, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Những yếu tố này có thể tiếp tục tạo ra các nhịp tăng, giảm đan xen đối với giá bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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