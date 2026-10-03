Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Sau điều chỉnh, giá thu mua trên toàn khu vực dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, đạt 94.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống 93.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở mức thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Như vậy, thị trường trong nước đã nhanh chóng đảo chiều sau phiên tăng mạnh 1.000 đồng/kg trước đó. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được vùng trên 93.000 đồng/kg trong thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 nhích 3 USD/tấn, tương đương 0,09%, lên 3.448 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 16 USD/tấn, tương đương 0,56%, xuống 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm. Các hợp đồng kỳ hạn mất khoảng 1%, cho thấy thị trường vẫn đang giằng co sau nhịp phục hồi mạnh trước đó.

Giá tiêu trong nước cao nhất 140.500 đồng/kg

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg.

Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá hồ tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa địa phương có mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau khi tăng đồng loạt trong phiên đầu tháng, thị trường đang bước vào những phiên tích lũy với biến động tương đối hẹp.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch quanh 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil có giá 5.850 USD/tấn, trong khi sản phẩm của Malaysia đứng ở mức cao hơn, khoảng 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.348 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.