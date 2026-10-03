Thị trường

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

06:31 | 03/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/10) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, duy trì trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.
aa
giacaphe_1790930280.jpg
Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Sau điều chỉnh, giá thu mua trên toàn khu vực dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, đạt 94.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống 93.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở mức thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Như vậy, thị trường trong nước đã nhanh chóng đảo chiều sau phiên tăng mạnh 1.000 đồng/kg trước đó. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được vùng trên 93.000 đồng/kg trong thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 nhích 3 USD/tấn, tương đương 0,09%, lên 3.448 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 16 USD/tấn, tương đương 0,56%, xuống 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm. Các hợp đồng kỳ hạn mất khoảng 1%, cho thấy thị trường vẫn đang giằng co sau nhịp phục hồi mạnh trước đó.

Giá tiêu trong nước cao nhất 140.500 đồng/kg

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg
Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg.

Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá hồ tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa địa phương có mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau khi tăng đồng loạt trong phiên đầu tháng, thị trường đang bước vào những phiên tích lũy với biến động tương đối hẹp.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch quanh 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil có giá 5.850 USD/tấn, trong khi sản phẩm của Malaysia đứng ở mức cao hơn, khoảng 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.348 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng tăng

Ngày 3/10: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng tăng

Ngày 3/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Ngày 3/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, áp lực dồn vào quý IV

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, áp lực dồn vào quý IV

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Đọc thêm

Chủ động nguồn cung, khai thác sâu CPTPP

Chủ động nguồn cung, khai thác sâu CPTPP

(TBTCO) - Sau 7 năm thực thi Hiệp định CPTPP, tỷ lệ tận dụng C/O của hàng Việt xuất khẩu sang khối này đã tăng từ 2% lên 10%, tương đương hơn 6 tỷ USD. Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, minh bạch dữ liệu và tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo yêu cầu xuất xứ.
Giá đậu tương nối dài đà giảm

Giá đậu tương nối dài đà giảm

(TBTCO) - Đóng cửa phiên giao dịch, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 0,7% xuống 471,8 USD/tấn; giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1% về 389,4 USD/tấn; trong khi giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1,3% xuống 1.485,5 USD/tấn.
Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu. Giá dầu Brent được niêm yết ở mức 102,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 93,01 USD/thùng.
Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 267.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 2/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (2/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động 6.000 - 6.100 đồng/kg…
Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh

Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (2/10) đồng loạt tăng mạnh khi lũ lụt tại Thái Lan làm gián đoạn hoạt động cạo mủ. Cụ thể, giá trên sàn TOCOM tăng 1,37 - 2,89%; sàn SHFE tăng 5,86 - 5,95% và sàn SGX tăng 3,60 - 4,03%. Trong nước, giá thu mua tại các doanh nghiệp lớn giữ nguyên.
Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 155 triệu đồng đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có trụ sở tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, TP. Hồ Chí Minh.
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

(TBTCO) - Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của trà mà còn hướng tới thúc đẩy xuất khẩu, chuyển giao công nghệ xanh, thu hút đầu tư và đưa ngành trà tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Doanh nghiệp logistics đón sóng lợi nhuận tăng

Doanh nghiệp logistics đón sóng lợi nhuận tăng

Nâng tầm thương hiệu, gia tăng giá trị Việt

Nâng tầm thương hiệu, gia tăng giá trị Việt

Mở rộng thị trường, giữ đà tăng xuất khẩu

Mở rộng thị trường, giữ đà tăng xuất khẩu

Nâng hiệu quả nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Nâng hiệu quả nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ