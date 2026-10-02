Thị trường

Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

09:28 | 02/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 267.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 2/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.196.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.196.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.506.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.799.858 đồng/kg (mua vào) và 58.559.854 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 2/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,4195 USD/ounce, giảm 0,88% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến của bạc trong phiên cho thấy thị trường vẫn khá nhạy cảm với các thông tin kinh tế Mỹ. Sau khi số liệu lạm phát được công bố thấp hơn dự báo, bạc có thời điểm nhận được lực mua hỗ trợ.

Bạc vừa là kim loại quý, vừa có đặc điểm của một loại hàng hóa công nghiệp nên thường phản ứng với nhiều nhóm yếu tố cùng lúc. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, kim loại quý thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi có thể giảm. Ngược lại, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo sức ép lên giá bạc.

Ngày 2/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc có thể tiếp tục phụ thuộc vào cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất Mỹ. Các dữ liệu về việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế trong những tuần tới sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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