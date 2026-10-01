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Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

06:20 | 01/10/2026
Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn tại châu Á hôm nay (1/10) đồng loạt giảm do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước và việc các nhà máy lốp xe Trung Quốc dừng sản xuất. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời
Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn tại châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, giảm 5,1 Yên (1,15%) xuống mức 438,9 Yên/kg. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 0,9 Yên, tương đương 0,2%, xuống 444,1 Yên (2,82 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,7 Baht (0,74%) xuống mức 93,95 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 280 Nhân dân tệ (1,51%) xuống mức 18.305 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su tháng 11 giảm 445 Nhân dân tệ, tương đương 2,29%, xuống 19.010 Nhân dân tệ (2.835,41 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 được giao dịch nhiều nhất trên sàn SHFE mất 65 Nhân dân tệ, tương đương 0,42%, còn 15.460 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 ở mức 243,8 US cent/kg, giảm 1,3%.

Thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh sau đợt tăng nhanh bất thường, đưa mặt bằng giá trở lại mức bình thường hơn. Các nhà phân tích tại công ty môi giới Everbright Futures cho biết, các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc đã kéo dài thời gian dừng sản xuất, chuyển sang đợt nghỉ lễ kéo dài trong khoảng giữa đến cuối tháng 9, khi thua lỗ dai dẳng kìm hãm sản lượng.

Ở chiều ngược lại, giá dầu tăng đã hạn chế đà giảm. Dầu thô tăng giá khi mối lo về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông lấn át những dấu hiệu xuất khẩu dầu thô từ khu vực này đang hồi phục. Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu vì mặt hàng này cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - sản phẩm được làm từ dầu thô.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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