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Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm

06:18 | 30/09/2026
Giá cao su kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX hôm nay (30/9) đảo chiều giảm, trong đó sàn Singapore mất tới 3,33%. TOCOM diễn biến trái chiều nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. Tại thị trường trong nước, giá cao su thu mua tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm
Giá cao su kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX hôm nay đảo chiều giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 444 Yên/kg, giảm 2,09%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 465 Yên/kg, tăng 2,22%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,05 Baht (0,01%) lên mức 94,65 Baht/kg. Giá cao su khối STR20 ở mức 87 Baht/kg và mủ latex cô đặc 60% ở mức 61,68 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.390 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,05%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.350 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,58%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 249,10 Cent/kg, giảm 2,77%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 243,80 Cent/kg, giảm 3,33%.

Đà giảm đang chiếm ưu thế trên thị trường cao su kỳ hạn. Tại sàn SGX, các hợp đồng giảm từ 2,77% - 3,33%, mạnh hơn mức giảm 1,05 - 1,58% trên sàn SHFE. Sàn TOCOM cũng ghi nhận kỳ hạn tháng 10 đi xuống; riêng hợp đồng tháng 11 tăng 2,22%, chưa đủ để đại diện cho xu hướng phục hồi chung.

Giá cao su ngắn hạn còn chịu sức ép, trong khi sự khác biệt giữa các kỳ hạn khiến tín hiệu thị trường chưa đồng nhất. Nếu đà giảm tiếp diễn trên SHFE và SGX, khả năng phục hồi giá sẽ gặp thêm trở ngại.

Trong một báo cáo mới công bố, Japan Exchange Group cho biết, giá cao su đã vượt qua vùng đỉnh nhiều năm trong tuần trước, song chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày ở mức 73,4% cho thấy thị trường đang trong trạng thái mua quá mức và có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Giá mủ nước, mủ tạp không ghi nhận điều chỉnh so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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