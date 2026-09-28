Thị trường

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp

Đức Việt

Đức Việt

14:32 | 28/09/2026
(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, giá kim loại quý đồng loạt giảm phiên cuối tuần khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ bật tăng. Tuy nhiên, giá vẫn giằng co trong vùng thấp và khó có thể tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
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Giá vàng miếng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 9,5 triệu đồng/lượng

Giá kim loại quý ghi nhận tăng giảm đan xen trong tuần. Giá vàng và bạc ngày 25/9 giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Trong đó, giá vàng trong nước đồng loạt giảm, vàng miếng SJC, DOJI và PNJ được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng ngày 24/9.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 140,9 -143,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn DOJI ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng; Phú Quý ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng.

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp
Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu kiểm tra lại sản phẩm trước khi giao cho khách hàng. Ảnh: Đức Thanh

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại Kitco ở mức khoảng 4.271,4 USD/ounce, giảm 8,2 USD/ounce, tương đương 0,19% trong 24 giờ. So với ngày đầu tuần (21/9), giá vàng giao ngay quanh 4.381,4 USD/ounce. Như vậy, giá vàng giảm dưới mốc 4.300 USD/ounce so với đầu tuần.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 9,5 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, áp lực giảm trên thị trường vàng đến từ nhiều yếu tố. Giá dầu thế giới tăng 2 phiên liên tiếp trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa có nhiều tiến triển làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì hoặc tăng lãi suất.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 19/9 ở mức 197.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 201.000 đơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,11%, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Đối với thị trường bạc, giá bạc thế giới giảm phiên thứ 2 liên tiếp, hiện giao ngay ở mức 63,79 USD/ounce. So với giá bạc giao ngay đầu tuần ở mức 66,08 USD/ounce, giảm 2,29 USD/ounce.

Còn giá bạc trong nước trái chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Sáng ngày 25/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.262.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Nhìn chung, đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên. Đồng USD mạnh khiến bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc. Diễn biến này đang tạo áp lực lên cả bạc và nhóm kim loại quý nói chung.

Dư địa để giá trong nước bứt phá và tạo đột biến không còn nhiều

Đánh giá thị trường thời gian tới, ông Nguyễn Khánh Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý cho rằng, bạc đang duy trì nhịp hồi phục sau cuộc họp Fed. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ chưa thực sự chuyển sang thuận lợi cho bạc. Fed tiếp tục đánh giá lạm phát ở mức cao, trong khi dự báo lãi suất cuối năm 2026 được nâng lên 4,1%, hàm ý khả năng còn một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Đây là dự báo của các thành viên Fed, không phải cam kết về quyết định tiếp theo.

Dòng tiền của các quỹ đầu tư vẫn được phân bổ vào kim loại quý

TS. Nguyễn Tuấn Anh nhận định, các mô hình phân tích dữ liệu lớn và chỉ số tâm lý thị trường cho thấy, dòng tiền của các quỹ đầu tư toàn cầu vẫn được phân bổ vào kim loại quý để phòng ngừa rủi ro địa chính trị và đón đầu xu hướng phi đô la hóa.

Theo ông Long, nếu giá dầu giảm, giúp giảm lo ngại lạm phát và hạn chế kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, bạc có thể duy trì đà hồi phục. Ngược lại, nếu căng thẳng Trung Đông khiến dầu bật tăng trở lại, kéo lợi suất và USD đi lên, bạc có thể nhanh chóng chịu sức ép điều chỉnh. Vì vậy, ông Long nghiêng về kịch bản bạc tiếp tục hồi phục nhưng còn giằng co, với rủi ro đảo chiều vẫn đáng lưu ý.

Còn theo TS. Nguyễn Tuấn Anh - giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, để đánh giá sức hấp dẫn của vàng trong những tháng cuối năm, cần phân biệt động lực vĩ mô toàn cầu với rủi ro chính sách trong nước.

TS. Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, sức hấp dẫn của vàng với hoạt động đầu cơ, lướt sóng tại Việt Nam đã giảm rõ rệt. Cơ quan quản lý có thể can thiệp nguồn cung khi giá xuất hiện những đợt tăng cục bộ nhằm chống vàng hóa và thu hẹp chênh lệch với thế giới. Vì vậy, dư địa để giá trong nước bứt phá và tạo lợi nhuận đột biến không còn nhiều. Vàng vẫn cần thiết trong danh mục đầu tư, nhưng chủ yếu đóng vai trò tài sản trú ẩn và bảo vệ sức mua dài hạn.

Đức Việt
Từ khóa:
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