Thuế - Hải quan

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng cưỡng chế thu hồi hơn 27 tỷ đồng nợ thuế

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:34 | 28/09/2026
(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan khu vực III vừa ban hành 2 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền, phong tỏa tài khoản đối với 2 doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày, với tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 27 tỷ đồng.
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Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 ban hành Quyết định số 399/QĐ-CKKV2 về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và xuất nhập khẩu Nam Cường, mã số thuế 0201048805.

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng cưỡng chế tài khoản, thu hồi hơn 27 tỷ đồng nợ thuế
Hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Theo quyết định, doanh nghiệp này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là 25,976 tỷ đồng.

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 đề nghị ngân hàng thực hiện phong tỏa và trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp vào tài khoản của Hải quan tại Kho bạc Nhà nước khu vực III.

Đáng chú ý, trường hợp số dư tài khoản của doanh nghiệp không đủ để thực hiện toàn bộ số tiền cưỡng chế, ngân hàng được yêu cầu trích số tiền còn lại sau khi bảo đảm số dư tối thiểu duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định cưỡng chế có hiệu lực.

Tiếp đó, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 ban hành Quyết định số 403/QĐ-CKKV2 cưỡng chế đối với Công ty TNHH Hòa Bình, mã số thuế 0100508693.

Doanh nghiệp này có khoản tiền thuế nợ quá 90 ngày theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế 1,026 tỷ đồng. Hải quan đề nghị ngân hàng phong tỏa, trích tiền từ các tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Qua 2 quyết định được ban hành trong các ngày 24 và 26/9, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thực hiện cưỡng chế với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng. Các quyết định đều yêu cầu ngân hàng thực hiện trích tiền và chuyển vào tài khoản của Hải quan tại Kho bạc Nhà nước khu vực III; đồng thời thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan Hải quan để theo dõi, xử lý theo quy định.

Việc áp dụng biện pháp trích tiền, phong tỏa tài khoản được thực hiện nhằm thu hồi các khoản nợ thuế đã quá thời hạn nộp, bảo đảm kỷ cương trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước.
Song Linh
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