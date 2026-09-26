Thuế - Hải quan

Hướng dẫn khai báo thông quan hàng an ninh mạng, mật mã dân sự

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
14:38 | 26/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 22233/CHQ-GSQL gửi Chi cục Hải quan các khu vực về việc khai hàng hóa là sản phẩm an ninh mạng và sản phẩm mật mã dân sự.
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Cụ thể, Công văn số 22233/CHQ-GSQL thay thế Công văn số 18648/CHQ-GSQL (ngày 8/7/2026) của Cục Hải quan về khai báo hàng hóa là sản phẩm mật mã dân sự.

Tại công văn mới này, Cục Hải quan quy định rõ mã khai báo đối với từng nhóm hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành, tạo cơ sở để doanh nghiệp khai đúng ngay từ đầu, hạn chế phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, đồng thời nâng hiệu quả quản lý rủi ro trong thông quan.

Hướng dẫn khai báo thông quan hàng an ninh mạng, mật mã dân sự
Hải quan nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, việc thống nhất cách khai báo nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro, tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, đồng thời tạo thuận lợi để hàng hóa được thông quan nhanh chóng.

Theo hướng dẫn mới, khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan căn cứ mã số HS của hàng hóa để xác định việc khai báo tại chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác”.

Cụ thể, với hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm an ninh mạng xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 332/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ, khai mã “VP”.

Với hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 341/2026/NĐ-CP ngày 1/9/2026 của Chính phủ, khai mã “VO”.

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người khai hải quan khai mã “RZ”, chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa không thuộc các danh mục nêu trên, khai mã “KO”. Nếu hàng hóa thuộc đối tượng xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện tại văn bản quản lý chuyên ngành khác thì tiếp tục khai báo mã văn bản pháp quy tương ứng.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu, Hải quan ngoài cửa khẩu và Đội Thông quan khi kiểm tra hồ sơ, nếu xác định hàng hóa có mã số HS thuộc danh mục phải có giấy phép hoặc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng người khai hải quan chưa khai báo theo hướng dẫn, thì yêu cầu khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Với tờ khai đã thông quan, đơn vị hải quan chuyển thông tin cho bộ phận phúc tập và kiểm tra sau thông quan để xem xét, quyết định kiểm tra sau thông quan theo quy định. Cách xử lý này góp phần tăng cường hậu kiểm, đồng thời hạn chế việc kiểm tra tại khâu thông quan đối với những trường hợp cần thiết.
Song Linh
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