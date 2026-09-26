Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada

11:55 | 26/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ian L. Edwards - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis. Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Ian L. Edwards - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis và các đại diện lãnh đạo liên quan của Tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam ghi nhận năng lực của AtkinsRéalis trong kỹ thuật, quản lý dự án và công nghệ hạt nhân, cũng như đề xuất hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam quan tâm tìm kiếm những đối tác có thể đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong toàn bộ chương trình điện hạt nhân; nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi.

Do đó, việc lựa chọn công nghệ và đối tác sẽ được xem xét một cách thận trọng, khách quan, trên cơ sở mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn, hiệu quả kinh tế, khả năng tài chính, tiến độ, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và lợi ích lâu dài của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề: công nghệ phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế; công nghệ phải đi cùng một mô hình tài chính và triển khai khả thi; việc đầu tư phải tạo ra năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam.

Đánh giá cao việc AtkinsRéalis đề xuất chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị AtkinsRéalis làm rõ hơn trong 10 - 20 năm tới, có thể chuyển giao những năng lực nào; doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân?

Về phần mình, ông Ian L. Edwards thông tin về hoạt động của Tập đoàn và cho biết định hướng phát triển của AtkinsRéalis tập trung vào hạ tầng bền vững, năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân tiên tiến, kỹ thuật số và năng lực triển khai dự án toàn cầu.

Ông Ian L. Edwards bày tỏ, Tập đoàn AtkinsRéalis quan tâm tới các cơ hội tại Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường, quản lý dự án và tư vấn; trọng tâm đề xuất hiện nay là hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Alexandre Prevost - Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng, CAE. Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Alexandre Prevost - Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng của công ty CAE (Canada), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài của CAE với ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo và mô phỏng bay; nhấn mạnh nền tảng hợp tác hiện nay đã cho phép hai bên đặt ra mục tiêu cao hơn.

Việt Nam mong CAE cùng Việt Nam xây dựng năng lực đào tạo, mô phỏng và an toàn hàng không có trình độ quốc tế, từng bước phục vụ cả thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ngành hàng không Việt Nam đang phát triển về đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ, đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước.

CAE đã có cơ sở và các đối tác tại Việt Nam, nay là thời điểm phù hợp để chuyển từ hợp tác từng hãng, từng thiết bị, từng khóa đào tạo sang một nền tảng có quy mô lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo và mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực.

Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng CAE Alexandre Prevost giới thiệu năng lực của Canada về đào tạo, mô phỏng hàng không; cho biết đang thúc đẩy các nội dung hợp tác thương mại với một số doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Alexandre Prevost mong muốn trong thời gian tới, CAE mở rộng hợp tác tại Việt Nam về đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu; tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn tại Việt Nam, hướng tới phục vụ cả nhu cầu trong nước và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị CAE cùng các đối tác Việt Nam xây dựng một lộ trình mở rộng năng lực đào tạo tại Việt Nam và giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để hỗ trợ đào tạo kiểm soát viên không lưu, nâng cao năng lực mô phỏng, quản trị rủi ro và an toàn khai thác. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực của toàn bộ hệ thống hàng không Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho những chương trình đào tạo và công nghệ có chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn.

Các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp kết nối CAE với các hãng hàng không, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp quản lý bay và các đối tác phù hợp; đồng thời tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn đào tạo và quản lý theo thông lệ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Toshiyuki Onuma - Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Toshiyuki Onuma - Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm quan trọng, đóng góp của ICAO, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng, Tổng Thư ký trong việc dẫn dắt ngành hàng không dân dụng toàn cầu vượt qua các thách thức và định hình hệ thống tiêu chuẩn hàng không bền vững, đáp ứng sự phát triển của ngành hàng không thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ICAO cũng như với lĩnh vực hàng không dân dụng.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, mong muốn đóng góp tích cực cho hoạt động của ICAO, tham gia định hình các quy tắc, tiêu chuẩn mới về an ninh, an toàn, dẫn đường, môi trường, hàng không bền vững, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giảm phát thải, chuyển đổi số, quản lý phương tiện bay không người lái (UAV)...

Ông Toshiyuki Onuma giới thiệu khái quát hoạt động của ICAO cũng như những hoạt động hỗ trợ đối với ngành hàng không dân dụng Việt Nam thời gian qua; khẳng định với sự chung tay của 193 quốc gia thành viên, Hàng không dân dụng quốc tế sẽ là cầu nối của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, mang lại cơ hội và thịnh vượng cho người dân ở tất cả các quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng rất cao trong giai đoạn vừa qua và cho biết, Việt Nam đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng hàng không với các cảng hàng không trọng điểm với mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm trung chuyển về hành khách và hàng hóa tại khu vực. Do đó, Việt Nam đang có nhu cầu nâng cao năng lực, công nghệ quản lý, vận hành hiện đại, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trong đó ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không; tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế, sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững./.​​​​​

Theo TTXVN
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