Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Thị trường trong nước

Sáng 25/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.358,95- 26.923,05 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.890 - 25.930 VND/USD, tăng 90 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 25/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa, khi USD, EUR, GBP, JPY và CNY đồng loạt giảm, trong đó, GBP giảm đáng kể. Theo đó, tỷ giá USD đồng loạt giảm tại hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.770 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. BIDV cũng điều chỉnh giảm 20 đồng, đưa giá mua vào xuống 25.800 VND/USD và giá bán ra còn 26.180 VND/USD. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 25/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP giảm khá mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.451,32 - 34.871,96 VND/GBP, giảm lần lượt 63,78 đồng và 66,44 đồng. BIDV cũng điều chỉnh giảm 61 đồng ở chiều mua vào và 53 đồng ở chiều bán ra, xuống tương ứng 33.738 - 35.013 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích 0,13% lên 101,25 điểm.

Đồng USD mạnh lên khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, trong bối cảnh các quan chức Fed phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn hạn chế, khiến tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Áp lực tăng lãi suất tại Mỹ được củng cố khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm lên 5,501%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2004, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,223%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất tăng khiến tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn, qua đó tạo thêm lực đỡ cho đồng bạc xanh.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu, lạm phát còn cao và giá dầu duy trì ở mặt bằng cao.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết việc thắt chặt chính sách bổ sung có thể cần thiết nếu nền kinh tế tiếp tục diễn biến như dự kiến, đồng thời nhấn mạnh lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 67,5% khả năng Fed tăng lãi suất chuẩn vào tháng 10, tăng mạnh so với mức 55,4% một tuần trước và chỉ 11% một tháng trước.

Sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ USD.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu WTI điều chỉnh sau hai phiên tăng, giao dịch quanh 93,3 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ sáu. Giá dầu đi xuống sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm mở lại eo biển Hormuz và tháo gỡ một phần các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran. Các cuộc tiếp xúc diễn ra với vai trò trung gian của Qatar bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo phương án được đề cập, Iran có thể cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa kinh tế và Tehran được tiếp cận một phần tài sản đang bị đóng băng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố Tehran không muốn tiếp tục xung đột và cho rằng Washington có vai trò quyết định đối với khả năng chấm dứt giao tranh.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai bên vẫn lớn. Iran khẳng định phải duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ giảm áp lực quân sự cũng như dỡ bỏ phong tỏa cảng. Trong khi đó, phía Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhưng Washington không cho rằng mình chịu sức ép lớn phải nhanh chóng đạt thỏa thuận. Rủi ro địa chính trị vì vậy chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ - Trung xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn. Trong chuyến thăm Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Bắc Kinh và Washington cần tìm cách cùng tồn tại hòa bình, coi nhau là đối tác thay vì đối thủ và duy trì cạnh tranh trong khuôn khổ lành mạnh. Hai nền kinh tế đều được hưởng lợi từ hợp tác và cùng chịu thiệt hại nếu đối đầu kéo dài.