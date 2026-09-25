Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:21 | 25/09/2026
(TBTCO) - Sáng 25/9, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng, lên 25.641 đồng, trong khi USD trên thị trường tự do và ngân hàng diễn biến phân hóa. Chỉ số DXY nhích 0,13% lên 101,25 điểm. Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất gia tăng, trong bối cảnh quan chức Fed phát tín hiệu cứng rắn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh.
aa

Thị trường trong nước

Sáng 25/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.358,95- 26.923,05 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.890 - 25.930 VND/USD, tăng 90 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 25/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa, khi USD, EUR, GBP, JPY và CNY đồng loạt giảm, trong đó, GBP giảm đáng kể.

Theo đó, tỷ giá USD đồng loạt giảm tại hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.770 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. BIDV cũng điều chỉnh giảm 20 đồng, đưa giá mua vào xuống 25.800 VND/USD và giá bán ra còn 26.180 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 25/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP giảm khá mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.451,32 - 34.871,96 VND/GBP, giảm lần lượt 63,78 đồng và 66,44 đồng. BIDV cũng điều chỉnh giảm 61 đồng ở chiều mua vào và 53 đồng ở chiều bán ra, xuống tương ứng 33.738 - 35.013 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích 0,13% lên 101,25 điểm.

Đồng USD mạnh lên khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, trong bối cảnh các quan chức Fed phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn hạn chế, khiến tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Áp lực tăng lãi suất tại Mỹ được củng cố khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm lên 5,501%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2004, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,223%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất tăng khiến tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn, qua đó tạo thêm lực đỡ cho đồng bạc xanh.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu, lạm phát còn cao và giá dầu duy trì ở mặt bằng cao.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết việc thắt chặt chính sách bổ sung có thể cần thiết nếu nền kinh tế tiếp tục diễn biến như dự kiến, đồng thời nhấn mạnh lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 67,5% khả năng Fed tăng lãi suất chuẩn vào tháng 10, tăng mạnh so với mức 55,4% một tuần trước và chỉ 11% một tháng trước.

Sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ USD.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu WTI điều chỉnh sau hai phiên tăng, giao dịch quanh 93,3 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ sáu. Giá dầu đi xuống sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm mở lại eo biển Hormuz và tháo gỡ một phần các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran. Các cuộc tiếp xúc diễn ra với vai trò trung gian của Qatar bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo phương án được đề cập, Iran có thể cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa kinh tế và Tehran được tiếp cận một phần tài sản đang bị đóng băng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố Tehran không muốn tiếp tục xung đột và cho rằng Washington có vai trò quyết định đối với khả năng chấm dứt giao tranh.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai bên vẫn lớn. Iran khẳng định phải duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ giảm áp lực quân sự cũng như dỡ bỏ phong tỏa cảng. Trong khi đó, phía Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhưng Washington không cho rằng mình chịu sức ép lớn phải nhanh chóng đạt thỏa thuận. Rủi ro địa chính trị vì vậy chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ - Trung xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn. Trong chuyến thăm Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Bắc Kinh và Washington cần tìm cách cùng tồn tại hòa bình, coi nhau là đối tác thay vì đối thủ và duy trì cạnh tranh trong khuôn khổ lành mạnh. Hai nền kinh tế đều được hưởng lợi từ hợp tác và cùng chịu thiệt hại nếu đối đầu kéo dài.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay 25/9 Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd usd tỷ giá USD tự do USD chợ đen chỉ số DXY

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Dành cho bạn

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

(TBTCO) - Sáng 22/9, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng, lên 25.640 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY dao động rất hẹp quanh 100,43 điểm. Diễn biến thị trường được chú ý khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất rót 5 tỷ USD vào quỹ hỗ trợ tái thiết hạ tầng Trung Đông, nhà đầu tư cũng chờ thêm tín hiệu từ các quan chức Fed để xác định hướng đi tiếp theo.
Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

(TBTCO) - Sáng 21/9, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY nhích 0,02% lên 100,23 điểm, duy trì vùng cao nhất khoảng 7 tuần. Tuần này, thị trường tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung và các cuộc họp chính sách của nhiều ngân hàng trung ương lớn.
Thị trường tiền tệ tuần 14 - 18/9: Hút ròng mạnh hơn 62.500 tỷ đồng, tỷ giá USD vẫn đi lên khi Fed và BoJ tăng lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 14 - 18/9: Hút ròng mạnh hơn 62.500 tỷ đồng, tỷ giá USD vẫn đi lên khi Fed và BoJ tăng lãi suất

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 14 - 18/9 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 62.543 tỷ đồng qua OMO giữa lúc thanh khoản có dấu hiệu cải thiện, lãi suất qua đêm hạ còn 3,2%/năm. Dù vậy, tỷ giá USD/VND lại đồng loạt đi lên, trong bối cảnh hai ngân hàng trung ương lớn Fed và BoJ cùng tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

(TBTCO) - Sáng 19/9, tỷ giá trung tâm lên 25.637 đồng, tăng 41 đồng trong tuần; tỷ giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do cũng đi lên. Chỉ số DXY tăng 1,1% lên 100,23 điểm sau tuần lễ chính sách tiền tệ đáng chú ý, với Fed và BoJ đều tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, còn BoE giữ nguyên.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

(TBTCO) - UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam giữa lúc nền kinh tế đón nhiều động lực mới để mở rộng nguồn vốn. Với nhu cầu 1,5 nghìn tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030, lực đẩy từ nâng hạng thị trường chứng khoán, lập VIFC đến chiến lược “FDI 2.0”... mở thêm dư địa huy động vốn cho nền kinh tế, giảm sức ép lên ngân hàng và ngân sách nhà nước.
Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

(TBTCO) - Sáng 18/9, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng lên 25.637 đồng, trong khi chỉ số DXY nhích 0,02% lên 100,24 điểm. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ lãi suất ở 3,75% nhưng phát tín hiệu thắt chặt hơn. Tại Nhật Bản, thị trường đánh giá khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên mức cao nhất khoảng 31 năm.
Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm, bài toán tỷ giá USD/VND và lãi suất cuối năm

Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm, bài toán tỷ giá USD/VND và lãi suất cuối năm

(TBTCO) - Fed tăng lãi suất lần đầu kể từ tháng 7/2023 hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá USD/VND còn đến từ cung - cầu ngoại tệ trong nước, khi cán cân thương mại nhập siêu, nhà đầu tư nước ngoài mua 3,77 tỷ USD để rút vốn, chuyển lợi nhuận trong 7 tháng. Dư địa dự trữ ngoại hối hạn chế cũng đặt ra bài toán cân bằng tỷ giá và lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

(TBTCO) - Sáng 17/9, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng lên 25.632 đồng, tỷ giá USD tại ngân hàng tiếp tục đi lên. Chỉ số DXY cũng tăng mạnh 0,73%, lên 100,34 điểm. Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75% - 4% với tỷ lệ nhất trí 12-0, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17688 17961 18538
CAD 17839 18113 18730
CHF 30720 31096 31746
CNY 0 3828 3924
EUR 28926 29145 30225
GBP 33530 33918 34862
HKD 0 3182 3385
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14398 14984
SGD 19769 20050 20618
THB 692 756 809
USD (1,2) 25722 0 0
USD (5,10,20) 25761 0 0
USD (50,100) 25789 25803 26170
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,996 29,019 30,397
JPY 159.33 159.62 169.29
GBP 33,738 33,829 35,013
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,034 18,092 18,760
CHF 31,001 31,097 32,025
SGD 19,897 19,959 20,741
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.54 18.29 19.92
THB 741 750.15 803.44
NZD 14,404 14,538 14,972
SEK - 2,576 2,668
DKK - 3,889 4,027
NOK - 2,683 2,780
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,964.98 - 6,736.97
TWD 738.22 - 894.39
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
JPY 159.97 160.61 168.59
AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25810 25810 26180
AUD 17866 17966 18888
CAD 18021 18121 19135
CHF 30970 31000 32589
CNY 3811.6 3836.6 3972.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29104 29134 30859
GBP 33834 33884 35645
HKD 0 3315 0
JPY 160.31 160.81 171.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14507 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19929 20059 20782
THB 0 721.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14500000
SBJ 13000000 13000000 14500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,695 25,815 26,500
USD20 25,665 25,815 26,500
USD1 25,645 25,815 26,500
AUD 17,921 18,021 19,134
EUR 28,908 29,008 30,678
CAD 17,968 18,068 19,384
SGD 20,010 20,160 20,724
JPY 160.73 162.23 167.83
GBP 33,737 33,887 34,967
XAU 14,138,000 0 14,442,000
CNY 0 3,720 0
THB 0 757 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30