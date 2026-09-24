Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Giá heo hơi hôm nay lặng sóng trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện điều chỉnh mới, tiếp tục duy trì hai mức giá 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đang cùng giữ mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Các địa phương còn lại tại miền Bắc đồng loạt giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất khi không còn địa phương nào đứng dưới mốc 59.000 đồng/kg.

Trước đó, thị trường phía Bắc liên tục xuất hiện những nhịp tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Gần nhất, Bắc Ninh tăng lên 60.000 đồng/kg, gia nhập nhóm dẫn đầu cùng Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giữ ổn định trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa tiếp tục là địa phương duy nhất trong khu vực đạt mức 59.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giữ mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng bước vào một phiên giao dịch ổn định sau khi Đồng Nai tăng giá trong ngày trước đó. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục đứng ở mức 59.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam. Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Cà Mau tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, sau những nhịp tăng xuất hiện liên tiếp từ miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên rồi lan tới miền Nam, thị trường hôm nay đã tạm thời bước vào trạng thái cân bằng.

Xét trên phạm vi cả nước, mức cao nhất 60.000 đồng/kg hiện tập trung tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, nhóm thấp nhất với 57.000 đồng/kg chủ yếu nằm tại miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện duy trì ở 3.000 đồng/kg.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy giá heo hơi đang có sự đan xen giữa các phiên tăng nhẹ và những khoảng nghỉ. Phần lớn mức điều chỉnh chỉ khoảng 1.000 đồng/kg và xuất hiện cục bộ tại từng địa phương, chưa hình thành một đợt tăng đồng loạt trên toàn quốc.

Việc giá đi ngang trong phiên hôm nay vì vậy có thể xem là nhịp ổn định trở lại sau một số phiên tăng liên tiếp./.