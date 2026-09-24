Thị trường

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

06:26 | 24/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (24/9) đồng loạt đi ngang tại cả 3 miền sau khi thị trường liên tục xuất hiện những nhịp tăng nhẹ trong các phiên trước. Hiện thương lái trên cả nước thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
aa
Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng
Giá heo hơi hôm nay lặng sóng trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện điều chỉnh mới, tiếp tục duy trì hai mức giá 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đang cùng giữ mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Các địa phương còn lại tại miền Bắc đồng loạt giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất khi không còn địa phương nào đứng dưới mốc 59.000 đồng/kg.

Trước đó, thị trường phía Bắc liên tục xuất hiện những nhịp tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Gần nhất, Bắc Ninh tăng lên 60.000 đồng/kg, gia nhập nhóm dẫn đầu cùng Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giữ ổn định trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa tiếp tục là địa phương duy nhất trong khu vực đạt mức 59.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giữ mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng bước vào một phiên giao dịch ổn định sau khi Đồng Nai tăng giá trong ngày trước đó. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục đứng ở mức 59.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam. Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Cà Mau tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, sau những nhịp tăng xuất hiện liên tiếp từ miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên rồi lan tới miền Nam, thị trường hôm nay đã tạm thời bước vào trạng thái cân bằng.

Xét trên phạm vi cả nước, mức cao nhất 60.000 đồng/kg hiện tập trung tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, nhóm thấp nhất với 57.000 đồng/kg chủ yếu nằm tại miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện duy trì ở 3.000 đồng/kg.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy giá heo hơi đang có sự đan xen giữa các phiên tăng nhẹ và những khoảng nghỉ. Phần lớn mức điều chỉnh chỉ khoảng 1.000 đồng/kg và xuất hiện cục bộ tại từng địa phương, chưa hình thành một đợt tăng đồng loạt trên toàn quốc.

Việc giá đi ngang trong phiên hôm nay vì vậy có thể xem là nhịp ổn định trở lại sau một số phiên tăng liên tiếp./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Dành cho bạn

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Đọc thêm

Đổi mới để nâng giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt

Đổi mới để nâng giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt không chỉ cần sản xuất tốt hơn, mà còn phải làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu để giữ lại phần giá trị lớn hơn. Đây là bài toán được đặt ra tại Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh, tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội.
Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần

Giá dầu giảm mạnh 3 phiên liên tiếp từ đầu tuần

(TBTCO) - Ngày 23/9, giá dầu WTI bán ra chỉ còn 89,6 USD/thùng, giảm 2,7 USD/thùng, tương đương giảm gần 3%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 98,5 USD/thùng, giảm 1,8 USD/thùng, tương ứng giảm 1,8% so với sáng qua.
Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (23/9) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 453.000 ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua khi đồng USD, chính sách tiền tệ Mỹ và diễn biến Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

(TBTCO) - Gỗ, cà phê, cao su đã tạo vị thế xuất khẩu đáng kể, nhưng phần giá trị Việt Nam giữ lại trong chuỗi toàn cầu vẫn cần tiếp tục được cải thiện. Bài toán đặt ra là chuyển từ sản xuất theo yêu cầu sang làm chủ sản phẩm, tiêu chuẩn, dữ liệu và thương hiệu.
Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (23/9) đồng loạt tăng khi toàn bộ hợp đồng trên sàn SHFE, SGX và thị trường Thái Lan cùng khởi sắc, trong đó cao su TSR20 tại Singapore tăng tới 1,65%. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục không có biến động mới.
Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Giá cà phê trong nước hôm nay (23/9) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ở mức 137.000 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều

Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (23/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, OM 5451, IR 50404 và OM 34 đồng loạt tăng 100 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

(TBTCO) - Trong quý II/2026, số dư nguồn Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước tăng hơn 1.013 tỷ đồng, lên trên 1.714 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Trong khi đó, nguồn Quỹ BOG thông thường đạt hơn 196,28 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 24/9: Giá cà phê giảm xuống đáy gần 3 tháng, hồ tiêu đồng loạt đi xuống

Ngày 24/9: Giá cà phê giảm xuống đáy gần 3 tháng, hồ tiêu đồng loạt đi xuống

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Ngày 24/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều tăng, lúa ổn định

Ngày 24/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều tăng, lúa ổn định

Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng