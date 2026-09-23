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Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

09:00 | 23/09/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (23/9) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 453.000 ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua khi đồng USD, chính sách tiền tệ Mỹ và diễn biến Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
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Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Giá bạc thế giới hôm nay giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 23/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.255.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.325.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.255.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.325.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.255.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.653.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.133.183 đồng/kg (mua vào) và 61.999.845 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 23/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 23/9: Giá bạc trong nước

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 66,8915 USD/ounce, giảm 0,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng điều chỉnh của bạc trong phiên trước. Dữ liệu Kitco trong ngày 22/9 cho thấy giá bạc giao ngay có thời điểm dao động quanh vùng 65-66 USD/ounce và liên tục biến động trong phiên. Kitco ghi nhận giá bạc tại một số thời điểm giảm so với phiên trước, trong đó giá bid có lúc xuống dưới 65 USD/ounce.

Sự suy yếu của bạc diễn ra sau khi kim loại quý này tăng trong phiên đầu tuần. Khi giá đã trải qua những nhịp biến động mạnh, việc nhà đầu tư chốt lời hoặc điều chỉnh vị thế có thể khiến giá bạc nhạy cảm hơn trước những thay đổi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Đáng chú ý, bạc vừa mang đặc điểm của kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp. Vì vậy, diễn biến của bạc thường chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhu cầu trú ẩn, kỳ vọng lãi suất, đồng USD và triển vọng hoạt động kinh tế toàn cầu.

Ngày 23/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 66,8915 USD/ounce

Cùng với yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến giá bạc. Những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, cùng biến động của đồng USD, có thể làm thay đổi sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư quốc tế.

Trong tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó có số liệu sơ bộ về Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn cầu của S&P và khảo sát tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố.

Bên cạnh các số liệu kinh tế, phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được theo dõi sát sao. Những thông tin này có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm của Fed đối với chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giá bạc vẫn biến động mạnh, thị trường nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào ba nhóm yếu tố chính gồm diễn biến đồng USD, triển vọng lãi suất Mỹ và các diễn biến địa chính trị./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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