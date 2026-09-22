Ngày 22/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới ngày 22/9 tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 22/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.308.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.308.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.239.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.634.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.706.517 đồng/kg (mua vào) và 61.546.513 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 22/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 66,193 USD/ounce, tăng 0,28% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt góp phần giảm bớt áp lực lạm phát. Tuy nhiên, đà đi lên của kim loại quý vẫn chịu sức ép khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng.

Giá dầu giảm được xem là yếu tố hỗ trợ đối với thị trường vàng và bạc, khi làm dịu những lo ngại về lạm phát trong ngắn hạn. Dù vậy, tác động tích cực này phần nào bị hạn chế bởi diễn biến tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Thị trường hiện chịu sự chi phối đồng thời của nhiều yếu tố trái chiều. Trong khi giá năng lượng hạ nhiệt tạo thêm dư địa cho vàng và bạc, kỳ vọng về mặt bằng lãi suất cao hơn vẫn là lực cản đối với hai kim loại quý này.

Đáng chú ý, trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu lên 3,75 - 4%.

Quyết định của Fed tiếp tục trở thành tâm điểm đối với thị trường kim loại quý. Mặt bằng lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ những tài sản không tạo ra thu nhập từ lãi suất như vàng và bạc, từ đó có thể hạn chế dư địa tăng giá.

Trong thời gian tới, diễn biến chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường vàng và bạc. Cùng với đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng để đánh giá xu hướng của kim loại quý./.