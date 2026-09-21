Doanh nghiệp

Petrolimex Aviation và Vietjet Air thắt chặt hợp tác trước biến động thị trường nhiên liệu

15:07 | 21/09/2026
(TBTCO) - Trước những biến động khó lường về nguồn cung, giá nhiên liệu và thị trường tài chính, Petrolimex Aviation và Vietjet Air tăng cường chia sẻ thông tin, chuẩn hóa vận hành, đẩy mạnh số hóa và nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững, phát huy nền tảng hợp tác 13 năm.
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Củng cố nền tảng hợp tác qua 13 năm đồng hành

Ngày 18/9/2026, tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhiên liệu hàng không với chủ đề “Hợp lực vươn xa: Đón đầu biến động - Chuẩn hóa vận hành - Vươn tầm cao mới”. Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm nguồn cung và thích ứng với những thách thức đang đặt ra đối với thị trường nhiên liệu hàng không.

Petrolimex Aviation và Vietjet Air thắt chặt hợp tác trước biến động thị trường nhiên liệu
Petrolimex Aviation và Vietjet Air thắt chặt hợp tác trước biến động thị trường nhiên liệu. Ảnh: CTV

Tham dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của hai đơn vị. Về phía Petrolimex Aviation có ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, cùng Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ và chi nhánh trực thuộc. Về phía Vietjet Air có ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, cùng đại diện các phòng, ban nghiệp vụ và đại diện hãng tại các cảng hàng không trên toàn quốc.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu hàng không tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, từ xung đột địa chính trị, biến động nguồn cung, giá nhiên liệu đến áp lực tỷ giá, lãi suất và nguồn vốn. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực dự báo, quản trị rủi ro và khả năng phối hợp giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng hàng không.

Trong bối cảnh đó, hành trình hợp tác 13 năm giữa Petrolimex Aviation và Vietjet Air càng cho thấy vai trò của sự đồng hành, chia sẻ và chủ động phối hợp giữa hãng hàng không với nhà cung ứng nhiên liệu. Quan hệ hợp tác được duy trì qua nhiều giai đoạn biến động, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành.

Thời gian qua, hai đơn vị phối hợp trong cung ứng nhiên liệu bay tại các cảng hàng không trên toàn quốc, từ lập kế hoạch cung ứng, điều hành tra nạp, kiểm soát chất lượng đến xử lý các tình huống phát sinh. Hoạt động phối hợp góp phần bảo đảm khai thác bay an toàn, liên tục và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành của hãng hàng không.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet Air Tô Việt Thắng cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và hỗ trợ của Petrolimex Aviation trong hơn 13 năm qua. Từ những ngày đầu mở rộng khai thác đến quá trình phát triển mạng bay trong nước và quốc tế, hai bên đã cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, trong đó có đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị và những sức ép đối với thị trường nhiên liệu, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Tô Việt Thắng, qua mỗi thử thách, sự phối hợp, chia sẻ và tin cậy giữa hai đơn vị tiếp tục được củng cố. Đây là cơ sở để hai doanh nghiệp duy trì hợp tác và hướng tới những giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển mới của ngành hàng không.

Lãnh đạo Vietjet Air cũng ghi nhận những dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác, trong đó có việc hai bên từng bước tiếp cận, triển khai nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đồng thời, ông kỳ vọng Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng hành chặt chẽ để thích ứng với biến động thị trường và hướng tới các mục tiêu phát triển mới.

Chuẩn hóa vận hành, thúc đẩy số hóa và nhiên liệu bền vững

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của hai đơn vị trình bày nhiều tham luận chuyên đề, tập trung vào chia sẻ dữ liệu khai thác, chuẩn hóa quy trình trao đổi thông tin và ứng dụng công nghệ nhằm giảm thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác trong quản lý nhiên liệu.

Petrolimex Aviation và Vietjet Air thắt chặt hợp tác trước biến động thị trường nhiên liệu
Petrolimex Aviation và Vietjet Air thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác. Ảnh: CTV

Một trong những định hướng trọng tâm được trao đổi là thúc đẩy số hóa trong quản lý và điều hành. Petrolimex Aviation đang từng bước hoàn thiện các nền tảng phục vụ điều hành, giám sát và quản lý vận hành như eFuel, SmartOps cùng các giải pháp kết nối dữ liệu giữa các hệ thống nghiệp vụ.

Việc tăng cường kết nối dữ liệu và chuẩn hóa quy trình được đặt trong yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hãng hàng không và đơn vị cung ứng. Qua đó, các bên có thêm cơ sở để chủ động trong lập kế hoạch, trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động khai thác.

Đồng thời với chuyển đổi số, an ninh, an toàn và chất lượng tiếp tục được hai bên xác định là ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ chuỗi cung ứng và tra nạp nhiên liệu hàng không. Đây là những yêu cầu có tính nền tảng nhằm bảo đảm tính ổn định, chính xác và an toàn của hoạt động cung ứng nhiên liệu phục vụ khai thác bay.

Tại phiên tọa đàm “Hợp lực vươn xa”, đại biểu hai đơn vị trao đổi thẳng thắn về nhu cầu thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ thực tiễn 13 năm hợp tác, hai bên thống nhất rằng, trong một thị trường ngày càng khó dự báo, quan hệ giữa hãng hàng không và nhà cung ứng nhiên liệu cần vượt ra ngoài khuôn khổ cung cấp - sử dụng dịch vụ thông thường. Trọng tâm hợp tác hướng tới phối hợp sâu hơn trong dự báo nhu cầu, bảo đảm nguồn cung, tối ưu vận hành và chủ động ứng phó các tình huống bất thường.

Định hướng này cho thấy yêu cầu nâng cao năng lực phối hợp không chỉ nằm ở từng khâu cung ứng, mà còn gắn với khả năng chia sẻ thông tin và chuẩn bị phương án ứng phó trước những thay đổi của thị trường. Khi các bên tăng cường kết nối, hoạt động điều hành có thể được tổ chức chủ động hơn, góp phần hạn chế tác động đến quá trình khai thác.

Cũng tại chương trình, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học đã trao thư tri ân ông Tô Việt Thắng, ghi dấu hành trình 13 năm hai đơn vị cùng chia sẻ cơ hội, vượt qua thách thức và hướng tới những mục tiêu phát triển mới.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Học nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Petrolimex Aviation và Vietjet Air không chỉ được xây dựng trong những giai đoạn thị trường thuận lợi, mà còn được thử thách và củng cố qua những thời điểm khó khăn của ngành hàng không. Từ đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị đến các đợt biến động mạnh của thị trường nhiên liệu, hai bên luôn duy trì trao đổi, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoạt động cung ứng và khai thác an toàn, liên tục.

Trong bối cảnh hiện nay, khi xung đột địa chính trị tiếp tục tác động đến nguồn cung và giá nhiên liệu, trong khi thị trường vốn còn hạn chế, tỷ giá và lãi suất ở mức cao, ông Nguyễn Văn Học cho rằng, hai bên càng cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực dự báo và xây dựng các phương án ứng phó linh hoạt.

Petrolimex Aviation cam kết tiếp tục đồng hành cùng Vietjet Air, phát huy năng lực bảo đảm nguồn cung, chất lượng và an toàn; đồng thời cùng nghiên cứu các giải pháp về công nghệ, tối ưu vận hành và nhiên liệu hàng không bền vững. Qua đó, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả hợp tác, khả năng thích ứng và cùng tạo dựng những giá trị phát triển bền vững.

Trong một thị trường nhiên liệu còn nhiều biến động khó lường, sự tin cậy, chia sẻ thông tin và khả năng cùng ứng phó với thách thức sẽ là cơ sở để Petrolimex Aviation và Vietjet Air tăng cường phối hợp, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả và hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững.
Song Linh
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