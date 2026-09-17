Thuế - Hải quan

Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:46 | 17/09/2026
(TBTCO) - Từ ngày 15/10 đến 15/11/2026, Cục Hải quan dự kiến mở hệ thống để doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên khai thử nghiệm chứng từ điện tử theo định dạng mới, chủ động hoàn thiện phần mềm và kết nối trước khi áp dụng chính thức.
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Cụ thể, Cục Hải quan có công văn 21755/CHQ-CNTT (ngày 16/9/2026) gửi các doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên về việc triển khai áp dụng Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử theo định dạng mới, doanh nghiệp nên biết
Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới. Ảnh: HA

Theo đó, Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật phần mềm, chuẩn bị kết nối và thực hiện khai báo chứng từ điện tử theo định dạng dữ liệu mới.

Trước đó, ngày 26/8/2026, Cục Hải quan ban hành Quyết định số 1434/QĐ-CHQ về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

Quyết định 1434/QĐ-CHQ thay thế Quyết định số 748/QĐ-CHQ ngày 12/5/2026 và Quyết định số 1143/QĐ-CHQ ngày 6/7/2026, đồng thời quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2026.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị trước thời điểm áp dụng chính thức, Cục Hải quan dự kiến mở hệ thống từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2026 để các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện khai thử nghiệm theo định dạng thông điệp dữ liệu được ban hành tại Quyết định 1434/QĐ-CHQ.

Thông qua việc khai thử nghiệm, doanh nghiệp có thể chủ động cập nhật hệ thống phần mềm, chuẩn bị kết nối và kiểm tra việc truyền, nhận dữ liệu chứng từ điện tử theo định dạng mới, qua đó kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trước khi triển khai chính thức.

Cục Hải quan lưu ý, doanh nghiệp có nhu cầu khai thử nghiệm cần có văn bản gửi Cục Hải quan (Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện kết nối và khai thử nghiệm trên hệ thống.

Cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu Quyết định số 1434/QĐ-CHQ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp thực hiện, bảo đảm việc áp dụng định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử mới được triển khai thuận lợi, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
Song Linh
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