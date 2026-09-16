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VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước

11:02 | 16/09/2026
(TBTCO) - Ngày 15/9/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (HOSE: VCK) được vinh danh ở vị trí số 1 trong khối công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, đồng thời góp mặt trong Top 23 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất toàn quốc, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX 2026) do CafeF tổ chức.
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Đây là năm thứ ba liên tiếp VPS giữ vị trí quán quân nộp ngân sách trong khối công ty chứng khoán. Năm tài chính 2025, Công ty đóng góp 2.848 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm gần 20% tổng mức nộp của Top 15 doanh nghiệp trong ngành.

VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS nhận vinh danh từ ban tổ chức

Theo bảng xếp hạng VNTAX 2026, trong lĩnh vực chứng khoán, VPS đồng thời có mặt trong Top 15 công ty chứng khoán đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và Top 10 công ty chứng khoán tư nhân nộp ngân sách cao nhất cả nước. Kết quả này tiếp nối vị thế dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu mà Công ty duy trì trong thời gian qua.

Đây không chỉ là một con số ấn tượng, mà là minh chứng sống động cho một VPS bền vững, trách nhiệm và luôn đồng hành cùng sự thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.

VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước
VPS đứng đầu cả hai bảng xếp hạng Top 15 công ty chứng khoán đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và Top 10 công ty chứng khoán tư nhân nộp ngân sách cao nhất cả nước

Việc VPS liên tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu trong ba năm liền không phải là một thành tích ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của một chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và năng lực thực thi vượt trội.

Từ thị phần môi giới số 1 đến năng lực phát triển sản phẩm

VPS duy trì vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE trong quý II/2026, với thị phần 12,61%. Đây là quý thứ 22 liên tiếp Công ty đứng đầu bảng xếp hạng. Bên cạnh HOSE, VPS cũng giữ vị trí dẫn đầu trên HNX, UPCoM và thị trường phái sinh trong thời gian qua. Quy mô hoạt động môi giới là một trong những nền tảng giúp Công ty mở rộng tệp khách hàng và phát triển các dịch vụ đầu tư mới.

Tháng 8/2026, VPS đưa VPS Smart Indexing vào vận hành, giới thiệu mô hình Direct Indexing tới nhà đầu tư Việt Nam. Với sản phẩm này, nhà đầu tư trực tiếp sở hữu các cổ phiếu trong danh mục, trong khi việc xây dựng, theo dõi và tái cân bằng danh mục được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia cùng công nghệ thuật toán. Việc triển khai đòi hỏi năng lực phối hợp giữa nghiên cứu đầu tư, vận hành giao dịch và quản lý danh mục trên quy mô lớn.

Ở góc độ tài chính, khoản nộp ngân sách năm 2025 gắn với một năm tăng trưởng của VPS. Doanh thu hoạt động đạt 8.261 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 4.471 tỷ đồng, tăng 41,8%. Hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ tiếp tục là hai nguồn thu chủ lực, đóng góp hơn 76% tổng doanh thu của Công ty.

Đà tăng trưởng tiếp tục được ghi nhận trong nửa đầu năm 2026. VPS đạt 4.873 tỷ đồng doanh thu hoạt động, 2.925 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 2.339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thiết lập mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty đối với một kỳ bán niên. Các số liệu này phản ánh khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng.

Về công nghệ và quản trị, VPS duy trì hạ tầng giao dịch có khả năng xử lý khối lượng lệnh lớn và hoạt động ổn định. Công ty đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin; hoạt động của VPS cũng được các tạp chí tài chính quốc The Asset và Global Banking & Finance Review ghi nhận qua nhiều năm với các giải thưởng danh giá. Khi quy mô khách hàng và giao dịch tăng, năng lực vận hành và bảo vệ thông tin là những điều kiện cần để Công ty duy trì chất lượng dịch vụ.

Đại diện lãnh đạo VPS chia sẻ: “Vị trí dẫn đầu về nộp ngân sách Nhà nước trong ba năm liên tiếp gắn với kết quả kinh doanh của VPS và sự tin tưởng của khách hàng, cổ đông, đối tác. Chúng tôi cũng ghi nhận đóng góp của đội ngũ cán bộ nhân viên trong việc duy trì hoạt động của Công ty. Thời gian tới, VPS sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực phục vụ khách hàng; mở rộng kinh doanh trên cơ sở quản trị rủi ro thận trọng; đồng thời tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các năng lực mới để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn”.

Tiếp tục đầu tư cho năng lực phục vụ dài hạn

Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, VPS đặt trọng tâm vào việc chuyển lợi thế về quy mô khách hàng và thị phần thành năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa dạng hơn. Cùng với hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ, những sản phẩm như VPS Smart Indexing mở thêm cách tiếp cận thị trường cho khách hàng có nhu cầu đầu tư theo danh mục và tích lũy dài hạn.

Việc duy trì hiệu quả kinh doanh, đầu tư cho công nghệ và quản trị rủi ro cũng là cơ sở để VPS tiếp tục phát triển hoạt động, tạo giá trị cho khách hàng, cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước trong những năm tới./.

Hải Băng
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Công ty cổ phần Chứng khoán VPS VPS Smart Indexing thị phần môi giới cổ phiếu nộp ngân sách nhà nước ngành chứng khoán mô hình Direct Indexing vps công ty chứng khoán

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