Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai, dòng tiền phủ rộng nhóm ngân hàng

Tùng Linh

Tùng Linh

17:55 | 15/09/2026
(TBTCO) - Khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trong phiên 15/9. Dù dòng vốn ngoại tiếp tục bán mạnh hai cổ phiếu họ Vingroup, lực mua lại trải khá rộng ở nhiều mã khác, đặc biệt là ngân hàng và năng lượng.
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Thị trường chứng khoán hồi phục tích cực sau phiên điều chỉnh trước đó. VN-Index tăng ngay từ đầu phiên với động lực từ nhóm năng lượng, ngân hàng, sau đó nới rộng đà tăng khi thanh khoản cải thiện trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index tăng 22,92 điểm, tương ứng 1,28%, lên 1.811,15 điểm, lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm. Dòng vốn ngoại trở lại cũng tác động tích cực đến tâm lý chung của thị trường.

Trong đó, dòng tiền ngoại tập trung mạnh nhất vào VCB với giá trị mua ròng 228,7 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng này tăng 2,56% lên 60.000 đồng. BID được mua ròng 124,94 tỷ đồng và tăng 2,94%; TCB nhận 104,7 tỷ đồng, tăng 1,1%. MBB, CTG và HDB cũng lần lượt được mua ròng 98,33 tỷ đồng, 96,29 tỷ đồng và 83,87 tỷ đồng. Có tới 6/10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên thuộc nhóm ngân hàng.

Phần lớn cổ phiếu được mua ròng mạnh đều tăng giá, trong đó BSR và SSB tăng kịch trần. SSB tăng trần 6,91% lên 20.900 đồng trong phiên được khối ngoại mua ròng 92,09 tỷ đồng. Ngoài ra, ở nhóm năng lượng, BSR được mua ròng 158,35 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Cổ phiếu tăng hết biên độ lên 30.450 đồng. Đây cũng là phiên BSR tiếp tục nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh sau nhiều phiên cũng thuộc top mua ròng.

FPT và PNJ lần lượt nhận 82,12 tỷ đồng và 58,67 tỷ đồng; cả hai cùng đóng cửa trong sắc xanh, với PNJ tăng 3,62%.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai, dòng tiền phủ rộng nhóm ngân hàng
Các cổ phiếu được khối ngoại giải ngân ròng đều tăng giá tích cực - Nguồn: Dstock

Cùng nhịp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền ngoại không chỉ duy trì trạng thái mua ròng mà còn có độ lan tỏa tốt hơn ở chiều giải ngân.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại bán ròng tập trung vào hai cổ phiếu họ Vingroup. VIC dẫn đầu với giá trị bán ròng 343,4 tỷ đồng, VHM đứng thứ hai với 212,41 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng riêng hai mã đạt gần 556 tỷ đồng. Tuy nhiên, VIC chỉ giảm nhẹ 0,04%, còn VHM giảm 0,42%.

STB bị bán ròng 65,97 tỷ đồng, trong khi VPI, HPG, VND, VCI và VIX ghi nhận giá trị bán ròng từ khoảng 33 - 41 tỷ đồng. Khác với VIC và VHM, một số cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng vẫn tăng giá khá tốt như VIX tăng 2,38%, HPG tăng 1,44%, VPI tăng 1,16%.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index seabank ngân hàng

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