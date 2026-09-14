GELEX khẳng định hoạt động của Tập đoàn không bị ảnh hưởng bởi vụ việc ông Đặng Phan Tường

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ, trụ sở chính của Tập đoàn GELEX tại Hà Nội

Vụ việc của ông Đặng Phan Tường không ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống GELEX

Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Đây là vụ việc của cá nhân ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi tham gia bộ máy quản trị của GELEX Electric và các công ty thành viên, không liên quan đến hoạt động của GELEX, GELEX Electric và các công ty trong hệ thống.

Tại GELEX Electric, ông Đặng Phan Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp vẫn do bộ máy điều hành thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành. Vì vậy, hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi sự việc liên quan đến cá nhân ông Tường.

Lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã chủ động rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự theo quy định và điều lệ của từng công ty.

Ngày 14/9, Hội đồng quản trị GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường, do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Hoạt động của GELEX và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường, ổn định

Hiện, các kế hoạch kinh doanh, hoạt động tài chính, đầu tư của GELEX và các công ty thành viên vẫn được đảm bảo và triển khai theo kế hoạch.

GELEX cam kết duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

“Chúng tôi mong cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan bình tĩnh, thận trọng trong việc tiếp nhận, đánh giá thông tin; ưu tiên các nguồn thông tin chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng để có cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ về hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp” – thông tin từ GEX cho hay./.