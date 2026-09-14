Việt Nam và Cộng hòa Áo thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư

Buổi làm việc tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn ưu đãi và mở rộng đầu tư giữa hai quốc gia.

Chào mừng đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đến thăm và làm việc, bà MMg.a Barbara Eibinger - Miedl nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai nước, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Tài chính.

Bà MMg.a Barbara Eibinger - Miedl, Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Cộng hoà Áo tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam.

Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của phía Áo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao kết quả hợp tác tài chính Việt Nam - Áo trong hơn 20 năm qua. Thứ trưởng cho biết, các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Áo trong các lĩnh vực y tế, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và giao thông đường sắt tại Việt Nam đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Nhằm đưa quan hệ tài chính hai nước bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Hiệp định khung về hợp tác tài chính mới ký kết ngày 23/6/2025 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2025).

Chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế vĩ mô, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tài khóa linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Đặc biệt, Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng cao đến năm 2045 cùng khung pháp lý đơn giản hóa thủ tục vay vốn ODA (theo các Luật mới về ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý nợ công) sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giải ngân nguồn vốn tài trợ nước ngoài.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn phía Áo tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy các gói tín dụng ưu đãi với quy mô phù hợp, tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, quản lý phát triển bền vững, năng lượng tái tạo và y tế chất lượng cao.

Bộ Tài chính Việt Nam cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm đưa nguồn vốn cam kết theo Hiệp định khung về hợp tác tài chính mới vào các dự án cụ thể, đồng thời phía Áo tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn về quy trình, điều kiện tài trợ và có sự linh hoạt cần thiết trong quá trình triển khai, rút ngắn và đơn giản hóa quy trình phê duyệt dự án sử dụng vốn vay của Áo, nhất là đối với các yêu cầu về lựa chọn nhà cung cấp, hợp đồng thương mại và trình tự hoàn tất khoản vay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đức Chi bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị từ Bộ Tài chính Cộng hoà Áo.

Bên cạnh đó, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác về tài chính xanh và thị trường trái phiếu xanh. Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon và tài chính xanh, do đó rất kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ phía Áo trong xây dựng tiêu chuẩn, phương pháp định giá, cũng như thu hút các quỹ đầu tư tổ chức lớn của châu Âu tham gia thị trường vốn xanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị, phía Áo tăng cường trao đổi nghiệp vụ về quản lý nợ công, ứng dụng công nghệ số trong dự báo dòng tiền, mô hình đối tác công - tư (PPP); đồng thời hỗ trợ kết nối các định chế tài chính, doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tài chính (Fintech).

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và nỗ lực hoàn thiện thị trường vốn của Việt Nam, Thứ trưởng MMg.a Barbara Eibinger-Miedl khẳng định Áo sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thông qua các công cụ tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tài chính và các chương trình hỗ trợ phát triển. Bà cho biết Áo là trung tâm kinh tế quan trọng của châu Âu và các doanh nghiệp Áo rất quan tâm đến thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt, Fintech, dược phẩm, y sinh và tài chính xanh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng MMg.a Barbara Eibinger-Miedl đã chia sẻ một số kinh nghiệm quản lý phát triển trong các lĩnh vực tài sản mã hóa và blockchain. Áo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ pháp lý theo hướng cân bằng giữa quản lý rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Với việc Bộ Tài chính Áo vừa tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, phía Áo mong muốn Bộ Tài chính Việt Nam làm đầu mối kết nối với các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác khai khoáng.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất nhanh chóng hiện thực hóa các cam kết thành các chương trình, dự án cụ thể có lộ trình triển khai rõ ràng. Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng phía Áo rà soát dự án tiềm năng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy ký kết và giải ngân, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả./.