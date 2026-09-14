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Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:13 | 14/09/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn nhóm ngành. Dù lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, diễn biến phân hóa cùng thanh khoản gia tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
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VN-Index giảm gần 7 điểm

Sắc đỏ tiếp tục bao phủ thị trường trong phiên 14/9, với VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.770 - 1.780 điểm trước khi thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 6,98 điểm, xuống 1.788,23 điểm. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường còn nhiều rung lắc, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 800 tỷ đồng.

Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 85 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và 229 mã giảm giá.

Phiên giao dịch chứng kiến sự áp đảo của phe bán khi có tới 28/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm, dầu khí và dịch vụ ăn uống và lưu trú là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, chứng khoán và bán buôn, bán lẻ là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,12 điểm, về mức 1.928,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm lại khá cân bằng, với 13 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Tâm lý giao dịch xáo trộn khiến thanh khoản thị trường bùng nổ trở lại, cao hơn (25,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 823 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.538 tỷ đồng tăng 14,98% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch không mấy tích cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,74 điểm, về mức 271,94 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,92 điểm, về mức 125,63 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “ra tay” đỡ thị trường với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 822 tỷ đồng. Trong đó, VPB ( 149 tỷ đồng), MBB ( 136 tỷ đồng) và TCB ( 131 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (-170 tỷ đồng), VIC (-77 tỷ đồng), VNM (-64 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 22 tỷ đồng

Áp lực bán lan rộng, dòng tiền vẫn phân hóa

Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, khiến thị trường tiếp tục phân hóa mạnh. Đà giảm của VIC cùng diễn biến kém tích cực tại một số cổ phiếu như VIX, GEX, GEE và GEL tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư, trong khi dòng tiền nhìn chung vẫn thận trọng.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía giảm điểm với 229 mã giảm, trong khi chỉ có 85 mã tăng. Tuy nhiên, dòng tiền không hoàn toàn rút khỏi thị trường mà vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành riêng lẻ.

Nhóm dầu khí giao dịch tích cực trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu ngân hàng như SSB, TCB, VPB và nhóm tiêu dùng, bán lẻ với DGW, MSN cũng duy trì được sắc xanh, góp phần hạn chế phần nào áp lực giảm của thị trường.

Chứng khoán ngày 14/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục điều chỉnh
Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, khiến thị trường tiếp tục phân hóa mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, thanh khoản gia tăng trong phiên điều chỉnh. Khối lượng khớp lệnh cao hơn phiên cuối tuần và vượt 25,6% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra sôi động khi VN-Index lùi về vùng giá thấp.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm chịu áp lực giảm mạnh nhưng lực cầu xuất hiện khi chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm, giúp biên độ giảm được thu hẹp về cuối phiên. Việc thanh khoản tăng trong khi chỉ số phục hồi một phần từ vùng thấp cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, dù chưa đủ mạnh để tạo sự đảo chiều rõ rệt.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, diễn biến thị trường cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối, nhất là trong bối cảnh những biến động của giá dầu và lo ngại về xu hướng lạm phát, lãi suất trên thế giới. Trong ngắn hạn, vùng 1.770 - 1.780 điểm tiếp tục là khu vực cần theo dõi, trong khi khả năng cân bằng của thị trường sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của độ rộng và mức độ lan tỏa của dòng tiền trong những phiên tới./.

Mai Tấn
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