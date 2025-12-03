Chứng khoán VIX tăng tốc mở rộng quy mô với kế hoạch huy động hơn 11.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Chứng khoán VIX triển khai kế hoạch chào bán gần 1 tỷ cổ phiếu để huy động hơn 11.000 tỷ đồng, qua đó mở rộng quy mô vốn và thúc đẩy các mảng kinh doanh trọng tâm trong năm 2025.

Công ty CP Chứng khoán VIX (mã Ck: VIX) vừa thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, sau khi kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11 thông qua.

Theo Nghị quyết, Công ty dự kiến chào bán gần 919 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:6 và mức giá 12.000 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối đa hơn 11.000 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ và phần vốn góp vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX), qua đó đưa vốn điều lệ của công ty lên 24.500 tỷ đồng nếu đợt chào bán diễn ra thành công.

Phương án sử dụng vốn thông qua đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán VIX.

Định hướng mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa được VIX chuẩn bị từ trước với việc thành lập VIXEX và lựa chọn đối tác công nghệ phù hợp. Ban lãnh đạo VIX đánh giá, việc Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm giao dịch tài sản mã hóa sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Trong phần giải trình với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây, đại diện công ty cho biết ngoài mảng tự doanh, VIX tiếp tục mở rộng các hoạt động như cho vay ký quỹ nhằm gia tăng đóng góp vào kết quả kinh doanh, đồng thời duy trì nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro.

Cũng tại cuộc họp, VIX đã thông qua điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên khoảng 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 5.200 tỷ đồng, cao gấp hơn bốn lần so với kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Lãnh đạo công ty cho biết, mức điều chỉnh được xây dựng dựa trên đánh giá tích cực hơn về triển vọng thị trường và định hướng mở rộng quy mô hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIX hiện giao dịch quanh mức 24.450 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% so với vùng đỉnh nhưng vẫn cao gấp 2,6 lần so với đầu năm, với vốn hóa hơn 37.000 tỷ đồng./.