Sáng ngày 2/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.153 VND/USD, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 99,41.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.949 VND/USD - 26.363 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.133 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 đồng 26.413 đồng Vietinbank 26.010 đồng 26.413 đồng BIDV 26.163 đồng 26.413 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.734 - 30.653 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.805 đồng 31.376 đồng Vietinbank 29.816 đồng 31.536 đồng BIDV 30.163 đồng 31.366 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.39 đồng 173.77 đồng Vietinbank 164.56 đồng 176.06 đồng BIDV 166.24 đồng 173.72 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 2/12/2025, tăng 27 đồng ở cả chiều mua và tăng 7 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.457 - 27.557 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,05%, hiện ở mức 99,41.

Đồng USD suy yếu so với đồng Yên Nhật trong phiên thứ Hai sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng việc nâng lãi suất trong tháng 12 đang được xem xét, qua đó hỗ trợ đồng Yên vốn chịu nhiều áp lực.

Trong khi đó, kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tiếp tục tạo sức ép giảm lên đồng bạc xanh.

Ông Ueda cho biết, BOJ sẽ cân nhắc lợi - hại của việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12, đưa ra gợi ý rõ ràng nhất rằng một đợt nâng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông nói sẽ trình bày chi tiết hơn về lộ trình tăng lãi suất của BOJ khi lãi suất được nâng lên mức 0,75%, đồng thời nhấn mạnh quyết định chính sách tháng 12 sẽ dựa trên dữ liệu tiền lương và các thông tin kinh tế liên quan.

Những phát biểu này đã kéo đồng USD giảm gần 1% xuống còn 154,665 yên, trước khi thu hẹp đà giảm còn 0,7% và giao dịch quanh mức 155,09 Yên.

Đồng EUR tăng 0,5% lên mức cao nhất hơn hai tuần, đạt 1,1652 USD, trước khi thu hẹp đà tăng còn 0,1%.

Đồng Bảng Anh giảm 0,2% xuống còn 1,3254 USD, sau khi ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn ba tháng nhờ tâm lý lạc quan sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves công bố ngân sách mới./.