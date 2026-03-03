Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm xanh

(TBTCO) - Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm xanh, đánh dấu một bước tiến quan trọng, là cơ sở để sớm chính thức ban hành, nhằm củng cố hệ thống thống kê, hỗ trợ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm xanh do Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê (Bộ Tài chính) xây dựng, với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Đan Mạch. Kết quả nghiên cứu đã được công bố chính thức tại một cuộc hội thảo khoa học mới diễn ra tại Hà Nội.

Đại diện Đan Mạch và Việt Nam tại buổi giới thiệu về bộ chỉ tiêu thống kê về Việc làm xanh. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh vai trò trung tâm của thống kê trong việc hỗ trợ các quyết định chính sách.

Bà Ngọc cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, yêu cầu đặt ra đối với công tác thống kê là phải cung cấp được hệ thống thông tin, dữ liệu kịp thời, đầy đủ và đáng tin cậy, phục vụ công tác hoạch định, giám sát và đánh giá chính sách.

Từ góc độ đối tác, ông Jesper Blaabjerg Holm - Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống dữ liệu quốc gia tốt và đáng tin cậy để thực hiện các tham vọng tăng trưởng xanh của Việt Nam.

“Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về tăng trưởng xanh và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050. Đây là những mục tiêu tham vọng và chính đáng. Tuy nhiên, tham vọng là chưa đủ. Chúng ta cần dữ liệu đáng tin cậy, kịp thời và tích hợp để kết nối các lĩnh vực môi trường, kinh tế, năng lượng và thị trường lao động” - ông Jesper Blaabjerg Holm khẳng định.

Dự án xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm xanh là một phần trong hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch về tăng cường thống kê và dữ liệu xanh. Chương trình này bao gồm hợp tác ngành chiến lược (SSC) về thống kê giữa Cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch, hỗ trợ các lĩnh vực chuyển đổi số, thống kê doanh nghiệp, truyền thông và thống kê xanh. Đan Mạch cũng hỗ trợ việc xác định và giải quyết các khoảng trống dữ liệu xanh quan trọng liên quan đến các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trên thế giới, chỉ có một số ít quốc gia đã xây dựng các chỉ tiêu việc làm xanh phù hợp với đặc thù quốc gia và lồng ghép vào hệ thống thống kê chính thức. Với việc nghiên cứu để ban hành bộ chỉ số này, Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia tiên phong trong nghiên cứu, đề xuất sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và dựa trên bằng chứng, số liệu, để phản ánh ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi xanh đối với việc làm, kỹ năng và sinh kế trong nền kinh tế.

Việc xây dựng các chỉ tiêu Việc làm xanh phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc cụ thể hóa các khái niệm toàn cầu thành những công cụ thực tiễn phù hợp với điều kiện quốc gia. Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính đã hợp tác chặt chẽ với Cục Thống kê triển khai dự án, trong đó có các định nghĩa then chốt, phạm vi và phương pháp đo lường, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn thống kê quốc tế.

Các kết quả khảo sát thí điểm tại Quảng Ninh và Phú Thọ cũng cho thấy, việc làm xanh đang mở rộng ra ngoài các lĩnh vực “xanh” truyền thống, thể hiện sự chuyển đổi sâu rộng của thị trường lao động khi thực hiện chuyển đổi xanh.

Theo ông Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm xanh nếu được triển khai sẽ là cơ sở vững chắc để phân tích những thay đổi trên thị trường lao động liên quan đến chuyển đổi xanh.

“Đây là những nội dung hết sức quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét, vận dụng trong quá trình xây dựng, theo dõi và đánh giá chính sách về lao động, việc làm và tăng trưởng xanh trong thời gian tới” - ông Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh