(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, áp lực lạm phát và rủi ro thị trường tài chính vẫn tiềm ẩn, củng cố “trụ cột trong nước” - đặc biệt là tiêu dùng trở thành yêu cầu cấp thiết. Hội chợ Mùa Xuân 2026, xét ở bình diện kinh tế - tài chính, chính là một công cụ chính sách mềm nhằm duy trì nhịp lưu thông hàng hóa sau cao điểm Tết Nguyên đán.

Nhìn lại sự kiện Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (diễn ra từ 2/2 đến 13/2/2026) có thể thấy, Hội chợ không chỉ tạo nên không khí giao thương sôi động đầu năm mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn ở góc độ kinh tế: vai trò của mô hình hội chợ trong chiến lược kích cầu tiêu dùng nội địa và hỗ trợ tăng trưởng quý I.

Quy mô và các chỉ số kinh tế đáng chú ý

Theo tổng hợp từ Ban tổ chức, hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành; cơ cấu ngành hàng trải rộng từ nông sản tươi, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng nhanh đến thủ công mỹ nghệ và quà tặng.

Trong 12 ngày diễn ra, lượng khách tham quan tăng mạnh vào các ngày cuối tuần và giai đoạn bế mạc. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán lẻ trực tiếp vượt 20-30% so với kế hoạch ban đầu; một số gian hàng đặc sản vùng miền đạt mức tiêu thụ gấp đôi so với kỳ vọng.

Quan trọng hơn, giá trị kinh tế của hội chợ không dừng ở doanh thu tại chỗ. Các buổi kết nối cung - cầu, gặp gỡ nhà phân phối, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã mở ra dòng doanh thu trung và dài hạn. Một số doanh nghiệp bước đầu đạt thỏa thuận đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc sàn thương mại điện tử.

Nếu tính tổng doanh số bán hàng trực tiếp, giá trị hợp đồng nguyên tắc và đơn đặt hàng sau hội chợ, hiệu quả kinh tế lan tỏa của sự kiện vượt xa phạm vi 12 ngày tổ chức.

Lượng khách tham quan tăng mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản và ổn định giá

Một trong những điểm sáng của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự tham gia đông đảo của hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp địa phương. Đối với khu vực này, đầu ra ổn định ngay từ đầu vụ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm thu nhập và tái đầu tư sản xuất.

Việc tiêu thụ nông sản trực tiếp tại hội chợ giúp rút ngắn khâu trung gian, cải thiện biên lợi nhuận cho người sản xuất. Đồng thời, kênh bán hàng minh bạch, có truy xuất nguồn gốc cũng góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng, hạn chế biến động giá bất hợp lý.

Ở góc độ điều hành giá, việc tổ chức hội chợ với nguồn cung dồi dào, đa dạng ngành hàng còn tạo hiệu ứng cạnh tranh tích cực, góp phần ổn định mặt bằng giá sau Tết. Khi nguồn cung được bổ sung kịp thời và phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng, nguy cơ tăng giá cục bộ được hạn chế.

Hội chợ Mùa Xuân không chỉ tạo doanh thu cho doanh nghiệp tham gia, mà còn kích hoạt chuỗi giá trị liên quan: vận tải, kho bãi, in ấn - quảng cáo, dịch vụ ăn uống, lưu trú, truyền thông và công nghệ thanh toán. Đây là đặc trưng của kinh tế sự kiện - lĩnh vực đang được nhiều địa phương xem là động lực bổ sung cho tăng trưởng dịch vụ.

Theo ước tính sơ bộ, chi tiêu của khách tham quan không chỉ tập trung vào mua sắm tại gian hàng, mà còn lan sang các dịch vụ phụ trợ xung quanh khu vực tổ chức. Điều này giúp gia tăng tổng cầu và tạo thêm việc làm ngắn hạn trong khu vực dịch vụ.

Mặt khác, sự kết hợp giữa giao thương và hoạt động văn hóa – nghệ thuật đã kéo dài thời gian lưu lại của khách, qua đó nâng chi tiêu bình quân. Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng chuyển từ “mua sản phẩm” sang “mua trải nghiệm”, mô hình hội chợ tích hợp đa chức năng cho thấy tính thích ứng cao.

Nhiều sản phẩm nông sản được người tiêu dùng quan tâm.

Thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch thị trường

Một xu hướng nổi bật tại hội chợ năm nay là gia tăng thanh toán không tiền mặt và ứng dụng nền tảng số trong giới thiệu sản phẩm. Nhiều gian hàng tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán qua ví điện tử, ngân hàng số.

Việc số hóa giao dịch không chỉ thuận tiện cho người mua, mà còn giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi tiêu dùng và xây dựng chiến lược marketing dài hạn. Ở góc độ quản lý, dữ liệu thống kê từ hội chợ là nguồn tham chiếu hữu ích cho hoạch định chính sách xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nội địa.

Nếu được chuẩn hóa trong các kỳ tiếp theo, hội chợ có thể trở thành nền tảng thử nghiệm (pilot) cho các giải pháp thương mại số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dù ghi nhận kết quả tích cực, mùa tổ chức đầu tiên cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện về quy hoạch không gian, phân luồng khách, hạ tầng thanh toán và hệ thống thống kê doanh thu chuẩn hóa. Để hội chợ thực sự trở thành công cụ chính sách hiệu quả, cần tích hợp chặt chẽ hơn với chương trình kết nối cung – cầu cấp vùng, chiến lược phát triển hàng Việt và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) như: tổng doanh thu trực tiếp, giá trị hợp đồng ký kết, tỷ lệ chuyển đổi sang kênh phân phối hiện đại, mức tăng nhận diện thương hiệu… sẽ giúp lượng hóa đóng góp kinh tế của hội chợ thay vì chỉ dừng ở đánh giá cảm tính./.