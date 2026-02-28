Thủ tướng bổ nhiệm Bí thư tỉnh Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(TBTCO) - Theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Phòng (trước là Hải Dương), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ./.