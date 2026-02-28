Chứng khoán tuần mới (2/3 - 6/3): Đối diện áp lực khi tiệm cận đỉnh lịch sử

(TBTCO) - Sau tuần giao dịch “khai xuân” bùng nổ, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 3 với tâm thế hưng phấn nhưng thận trọng hơn. Áp lực điều chỉnh xuất hiện với VN-Index trong phiên thứ Sáu có thể là nhịp nghỉ cần thiết sau chuỗi tăng hai tuần liên tiếp.

Dòng tiền bùng nổ tuần đầu khai xuân

Kết thúc tuần giao dịch 23/2 - 27/2, VN-Index đóng cửa tại 1.880,33 điểm, tăng 56,24 điểm (+3,08%) so với tuần trước đó. Mức tăng này giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường tăng mạnh nhất thế giới trong tuần qua.

Nhà đầu tư giữ tâm lý tích cực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngay phiên khai xuân, chỉ số bật tăng 36 điểm. Tuy nhiên, khi tiến sát ngưỡng 1.900 điểm, áp lực chốt lời khiến đà tăng của VN-Index thu hẹp về cuối tuần.

VN-Index chưa thể vượt qua ngưỡng tâm lý 1.900 điểm

Thanh khoản là điểm sáng đáng chú ý cho thấy sự trở lại đáng chú ý của dòng tiền. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 31.200 tỷ đồng, tăng 33% so với tuần trước và cao hơn 7,5% so với bình quân 20 tuần.

Trong tuần qua, cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index trong tuần qua là VIC, đóng góp hơn 21 điểm tăng cho chỉ số. Tiếp sau là BSR, GAS, GVR, HPG và TCX. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại một số mã vốn hóa lớn như MCH, FPT, VNM, VCB, khiến chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.860 điểm trong phiên thứ Sáu trước khi hồi phục trở lại. Cổ phiếu VHM và VPL điều chỉnh giảm trong tuần đầu khai xuân, nhưng ghi nhận sự đảo chiều đáng kể ở nửa cuối tuần, đóng góp vào đà hồi phục của chỉ số chung,

Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận tuần bán ròng mạnh, cao hơn đáng kể so với tuần trước Tết. Trong đó, FPT và VNM là hai mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất cả tuần qua. Tuy nhiên, điểm tích cực là trong phiên cuối tuần, khối ngoại đã đảo chiều mua ròng trở lại hơn 180 tỷ đồng, tập trung vào FPT, GMD và MWG.

Giao dịch của tổ chức trong nước và khối ngoại trong hai tuần gần đây - Nguồn: CSI

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, tuần giao dịch "khai xuân" đầy bùng nổ, ghi dấu ấn bởi sự hưng phấn lan tỏa và những cột mốc thanh khoản ấn tượng. Trong đó, dòng vốn nội chủ yếu đến từ tổ chức trong nước đối trọng với lực bán của khối ngoại để dẫn dắt thị trường, động thái này phần nào được phản ánh từ việc bồi cảnh vĩ mô dễ thở hơn khi áp lực tỷ giá tuần qua bớt căng thẳng, qua đó cũng giải tỏa tâm lý cho cả nhóm nhà đầu tư cá nhân đang lo ngại về việc thiếu hụt tiền lớn dẫn dắt.

Cẩn trọng trước ngưỡng tâm lý 1.900 điểm

Khởi động lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý. Đặc biệt là việc Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết hạn chế việc Tổng thống sử dụng Đạo luật IEEPA năm 1977 để áp thuế nhập khẩu, buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải tìm các cơ sở pháp lý khác cho chính sách thuế quan. Diễn biến này tạo ra sự bất định nhất định với thương mại toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang nhạy cảm với chính sách thuế và bảo hộ. Trong nước, việc Chính phủ thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu và hạ tầng.

Tuần tới, thị trường toàn cầu sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ, Chỉ số Quản lý mua hàng (PMI ISM), doanh số bán lẻ cùng số liệu lạm phát và thất nghiệp khu vực Eurozone. Kỳ họp "lưỡng hội" thường niên, bao gồm Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) cũng là tâm điểm được giới đầu tư quan tâm, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày 19/3 cùng biến động dòng vốn quốc tế.

Với quan điểm thận trọng từ các tín hiệu từ phiên thứ Sáu (27/2), chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng áp lực bán đang chiếm ưu thế hơn đối với phần lớn các cổ phiếu trên sàn, dù thị trường VN-Index đóng cửa trong sắc xanh.

"Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn, nhưng khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.830 điểm trong tuần sau rồi mới quay lại xu hướng tăng”. Chứng khoán Kiến Thiết (CSI)

Với việc khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước và vượt (+7.1%) so với mức bình quân 20 phiên, VN-Index thiếu động lực bứt phá và tiềm ẩn nhịp điều chỉnh sau quá 2 tuần tăng điểm liên tiếp. Xu hướng hồi phục đang có chiều hướng quay lại trên biểu đồ tuần, song tín hiệu điều chỉnh đã bắt đầu xuất hiện khi VN-Index kiểm tra mốc tâm lý 1.900 điểm mà chưa thể chinh phục trong phiên cuối tuần hôm nay.

Chuyên gia từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng, VN-Index có thể cần tích lũy trong khoảng 1.850 - 1.900 điểm để hấp thụ lực bán trong một số phiên tới. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, từ đó hạn chế đà tăng của chỉ số. Ngoài ra, vùng 1.900 - 1.920 điểm là kháng cự mạnh, đồng thời là đỉnh lịch sử của VN-Index. Do đó, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và theo dõi thêm diễn biến của thị trường trong các phiên tới./.