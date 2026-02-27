Chứng khoán phái sinh 27/2: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch âm trở lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh điều chỉnh mạnh, với mức giảm sâu hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm do đó nới rộng ở nhiều hợp đồng.

Dù VN30-Index vẫn mở cửa tăng nhẹ nhờ tiếp đà tăng tích cực chuỗi phiên giao dịch hồi phục gần đây, đà hưng phấn không kéo dài. Áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên sáng tại các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bán lẻ và thép khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm.

Nhóm năng lượng như GAS và PLX tăng tốt đã ghìm lại đáng kể đà giảm, nhưng sự phân hóa mạnh cho thấy dòng tiền bắt đầu thận trọng hơn. Tiếp đó, lực bán gia tăng mạnh hơn tại nhóm ngân hàng, thép (HPG) và hàng tiêu dùng (VNM, MSN) khiến VN30-Index có lúc giảm sâu nhất tới gần 15 điểm, lùi sát vùng hỗ trợ 2.050 điểm. Đóng cửa, VN30-Index hồi phục nhẹ và kết phiên tại 2.061,75 điểm (-8,07 điểm). Tổng cộng có 10 mã tăng, 19 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu. Giá trị giao dịch giảm, đạt hơn 15.160 tỷ đồng.

Thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc đỏ quay trở lại áp đảo, nhưng vẫn có 3/8 hợp đồng đóng cửa tăng, đều ở hơp đồng tương lai dựa trên VN100-Index.

Diễn biến thị trường phái sinh phiên 27/2

Trong khi đó, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đều phản ứng tiêu cực hơn thị trường cơ sở. Hợp đồng đáo hạn vào tháng 3/2026 giảm 13,5 điểm (-0,65%), giảm sâu hơn nhiều chỉ số cơ sở (-0,39%). Chênh lệch âm do đó nới rộng lên -8,15 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng.

Các kỳ hạn xa cũng đồng loạt chiết khấu sâu từ -7 đến -11 điểm. Nhà đầu tư đang điều chỉnh lại kỳ vọng sau khi VN30 không giữ được đà tăng. Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm ở hầu hết các hợp đồng. Khối lượng mở (OI) cũng giảm gần 12%. Nhà đầu tư có xu hướng đóng bớt vị thế giữ qua đêm và thận trọng hơn trong giao dịch.

Phiên điều chỉnh hôm nay là nhịp cần thiết sau chuỗi tăng liên tiếp. Hiện vùng 2.050 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho VN30-Index. Nếu vùng này bị xuyên thủng với thanh khoản cao, rủi ro điều chỉnh sẽ mở rộng. Ở chiều ngược lại, nếu giữ vững, thị trường có thể hình thành nhịp tích lũy trước khi xác lập xu hướng tiếp theo./.