Trong bối cảnh thị trường tiền tệ và trái phiếu có nhiều biến động, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công 7 phiên đấu thầu, huy động 60.541 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 2 tháng đầu năm 2026, đạt 12,1% kế hoạch năm và 55% kế hoạch quý I/2026.

Cơ cấu phát hành trái phiếu chính phủ tập trung ở kỳ hạn 10 năm

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong 2 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn nhằm điều tiết thanh khoản thị trường, với lãi suất repo các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng được giữ ở mức 4,5%/năm. Tính đến ngày 25/2/2026, khối lượng hút ròng đạt 16.707 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, đặc biệt trong đầu tháng 2/2026 khi lãi suất qua đêm tăng vọt lên 17%/năm (ngày 3/2/2026) - mức cao nhất từ đầu năm, trước khi giảm dần về 3,7%/năm. Đến ngày 25/2/2026, các kỳ hạn dưới 6 tháng giảm khoảng 0,25 - 1,65%/năm so với đầu tháng, trong khi kỳ hạn 9 - 12 tháng tăng nhẹ khoảng 0,1%/năm.

Ảnh TL minh họa

Tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm và tỷ giá bán tham khảo tại Ngân hàng Nhà nước cùng tỷ giá bán tại Vietcombank giảm từ 73 - 90 điểm, xuống mức 25.051 - 26.290 đồng/USD.

Trên thị trường thứ cấp, lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ tăng mạnh, phổ biến tăng 0,1-0,5%/năm so với đầu năm. Trong khi đó, thị trường sơ cấp ghi nhận sự thận trọng của nhà đầu tư.

Tổng khối lượng gọi thầu trong 2 tháng đầu năm đạt 113.000 tỷ đồng, song tổng khối lượng dự thầu chỉ đạt 93.211 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ dự thầu/gọi thầu 82%.

Về kết quả phát hành, trong 2 tháng đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.541 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Cơ cấu phát hành tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu 59.191 tỷ đồng. Các kỳ hạn 5 năm và 15 năm lần lượt huy động được 500 tỷ đồng và 850 tỷ đồng; các kỳ hạn 7 năm, 20 năm và 30 năm chưa có khối lượng trúng thầu.

Bình quân kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ đạt 10,03 năm; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,50 năm; lãi suất phát hành bình quân đạt 4,05%/năm.

Với kết quả này, trong 2 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 12,1% kế hoạch năm 2026 (500.000 tỷ đồng) và 55% kế hoạch quý I/2026 đã thông báo ra thị trường (110.000 tỷ đồng).

Dự kiến phát hành 50.000 tỷ đồng trong tháng 3/2026

Ngày 26/2/2026, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 1018/KBNN-QLNQ thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ tháng 3/2026.

Theo đó, tổng khối lượng dự kiến phát hành trong tháng 3 là 50.000 tỷ đồng, tổ chức qua 4 phiên đấu thầu. Cụ thể, ngày 4/3/2026 là 13.500 tỷ đồng; ngày 11/3/2026 là 12.500 tỷ đồng; ngày 18/3/2026 là 12.000 tỷ đồng và ngày 25/3/2026 là 12.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện, khối lượng phát hành từng phiên có thể được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước; theo đó, tổng khối lượng phát hành thực tế trong từng phiên và cả tháng 3/2026 có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến nêu trên./.