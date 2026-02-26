Bổ sung cơ chế cho bảo hiểm tiền gửi vay đặc biệt lãi suất 0%, quy định chặt quy trình trả nợ

(TBTCO) - Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2025/TT-NHNN đang được lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi vay đặc biệt với lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm. Dự thảo đồng thời quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự giải ngân, nghĩa vụ trả nợ và các biện pháp xử lý nếu khoản vay đến hạn.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2025/TT-NHNN ngày 14/10/2025 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Thông tư 35). Dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và đặc biệt là Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026.

Dự thảo Thông tư được xây dựng gồm 17 Điều, quy định về việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng; việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Đáng chú ý, Điều 5 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm khoản của Điều 4 Thông tư 35 về các trường hợp cho vay đặc biệt. Theo đó, bổ sung thêm trường hợp cho vay đặc biệt lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Bảo hiểm tiền gửi. Quy định nêu trên nhằm bổ sung trường hợp Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Điểm mới nổi bật của dự thảo là bổ sung Chương IIIa quy định về việc Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo Điều 29a đến Điều 29d tại dự thảo.

Điều 29a dự thảo quy định mục đích sử dụng tiền vay đặc biệt, số tiền, thời hạn, lãi suất cho vay đặc biệt.

Theo đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi chỉ được sử dụng tiền vay đặc biệt để chi trả tiền bảo hiểm. Số tiền cho vay đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết định trên cơ sở đề nghị của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và không vượt quá số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Thời hạn cho vay đặc biệt theo đề nghị của tổ chức bảo hiểm tiền gửi phù hợp với dự kiến của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về các nguồn thu để trả nợ vay đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật số 111/2025/QH15.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay đặc biệt đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi được quy định là 0%/năm, áp dụng đối với cả nợ gốc trong hạn và nợ gốc quá hạn; không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả. Khoản vay đặc biệt này cũng không yêu cầu tài sản bảo đảm.

Bổ sung cơ chế cho bảo hiểm tiền gửi vay đặc biệt lãi suất 0%, quy định chặt quy trình trả nợ. Ảnh minh họa.

Về trình tự, thủ tục cho vay, dự thảo quy định chi tiết hồ sơ đề nghị vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, bao gồm: giấy đề nghị vay nêu rõ số tiền, thời hạn, mục đích sử dụng; lý do đề nghị vay đặc biệt; báo cáo giải trình về điều kiện vay theo Luật Bảo hiểm tiền gửi; lộ trình và nguồn trả nợ; nghị quyết của Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tiền gửi thông qua việc đề nghị vay.

Sau khi có quyết định, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi ký hợp đồng cho vay đặc biệt theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư. Trên cơ sở hợp đồng cho vay đặc biệt đã ký, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giải ngân vốn vay đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) phê duyệt, giải ngân vốn vay đặc biệt theo số tiền tại văn bản đề nghị giải ngân vốn vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Về cơ chế trả nợ và xử lý vi phạm, dự thảo Thông tư nêu rõ, khi khoản vay đến hạn, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả hết nợ cho Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể trả nợ trước hạn và không phải trả phí trả nợ trước hạn.

Khoản 6 Điều 29d về trả nợ vay đặc biệt tại dự thảo nêu rõ, trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi không trả nợ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý.

Theo đó, chuyển dư nợ khoản vay đặc biệt sang theo dõi quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

Cùng với đó, trích tiền tài khoản của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi nợ vay đặc biệt quá hạn vào ngày làm việc tiếp theo ngày chuyển nợ quá hạn; trường hợp chưa thu hồi đủ số tiền vay đặc biệt phải trả, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, trích tiền tài khoản của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho đến khi thu hồi hết nợ.

Dự thảo cũng sửa đổi một số quy định tại Chương V việc cho vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng khác.

Theo dự thảo, Thông tư sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, cùng thời điểm Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 có hiệu lực./.