Nhiều ngân hàng đẩy ưu đãi hút tiền nhàn rỗi sau Tết

(TBTCO) - Sau Tết, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục nhích lên tại nhiều ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn 6 tháng khi có tới 16 nhà băng điều chỉnh tăng so với đầu năm. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện vài nhà băng giảm lãi suất. Đặc biệt, thay vì chạy đua tăng lãi suất huy động để hút tiền nhàn rỗi, nhiều ngân hàng chuyển hướng sang đẩy mạnh khuyến mại để thu hút khách hàng.

Khảo sát lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng sau Tết cho thấy, LPBank vừa tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, đẩy lãi suất lên 4,4%/năm; so với đầu năm, mức tăng đạt 0,4 điểm phần trăm. Trước đó, mặt bằng lãi suất tại nhiều ngân hàng cũng đã nhích tăng so với đầu năm.

Cụ thể, UOB đang niêm yết lãi suất 1 tháng ở mức kịch trần quy định là 4,75%/năm, tăng 1,5 điểm phần trăm so với đầu năm. VietNgaBank đẩy lãi suất lên 4,5%/năm, tăng 1,2 điểm phần trăm. VietABank cũng nâng lên 4,5%/năm, tăng 0,8 điểm phần trăm. SaigonBank tăng 0,65 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 4,75%/năm.

ABBank điều chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm, lên 3,6%/năm, trong khi Hong Leong tăng 0,55 điểm phần trăm, lên 4,75%/năm.

Một số nhà băng khác điều chỉnh với biên độ nhỏ hơn. Đơn cử, Indovina Bank tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 4,5%/năm; MB tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 3,7%/năm. Agribank là ngân hàng quốc doanh hiếm hoi tăng lãi suất, với mức tăng 0,2 điểm phần trăm, đưa lãi suất 1 tháng lên 2,6%/năm.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với kỳ hạn ưa thích 6 tháng, hầu hết ngân hàng giữ nguyên lãi suất so với trước Tết, ngoại trừ LPBank.

So với đầu năm, UOB đẩy lãi suất 6 tháng lên 6,2%/năm, tăng 2,1 điểm phần trăm. Hong Leong tăng mạnh 1,8 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 7,2%/năm, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng được khảo sát. LPBank hiện niêm yết lãi suất ở mức 6,3%/năm, tăng 1,1 điểm phần trăm so với đầu năm và tăng thêm 0,6 điểm phần trăm so với trước Tết.

MBV tăng 1 điểm phần trăm, lên 6,5%/năm; ABBank tăng 0,9 điểm phần trăm, lên 6,1%/năm. VietABank và Saigonbank cùng tăng 0,8 điểm phần trăm, lần lượt đẩy lãi suất lên 5,9%/năm và 6%/năm.

Trong 16 nhà băng tăng lãi suất so với đầu năm, một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất nhẹ hơn. Đơn cử, CIMB nâng 0,6 điểm phần trăm, lên 6,3%/năm; Public Bank tăng 0,5 điểm phần trăm, lên 5,8%/năm. VIB và Sacombank cùng tăng 0,4 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên lần lượt 5,5%/năm và 5,3%/năm...

Trái với xu hướng tăng lãi suất tại nhiều ngân hàng, một số nơi điều chỉnh giảm so với đầu năm.

Cụ thể, Techcombank hiện niêm yết lãi suất 6 tháng ở mức 4,85%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với đầu năm. WooriBank cũng hạ 0,4 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống còn 3,9%/năm. Standard Chartered giảm nhẹ 0,03 điểm phần trăm, còn 3,87%/năm...

Một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất so với đầu năm với kỳ hạn 1 tháng. Cụ thể, WooriBank hiện niêm yết lãi suất 1 tháng ở mức 2,5%/năm, giảm 0,7 điểm phần trăm so với đầu năm. Sacombank giảm 0,45 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống còn 4,3%/năm. Techcombank cũng hạ 0,4 điểm phần trăm, còn 3,45%/năm. TPBank giảm 0,25 điểm phần trăm, lãi suất hiện ở mức 4,5%/năm. Standard Chartered điều chỉnh giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm so với đầu năm, xuống còn 2,74%/năm.

Đáng chú ý, thay vì tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền nhàn rỗi sau Tết hay điều chỉnh mạnh mặt bằng huy động ngay từ đầu năm, nhiều ngân hàng chọn cách đẩy mạnh khuyến mại như: hoàn tiền, tặng quà, giảm giá du lịch, ưu đãi tiêu dùng nhằm thu hút tiền gửi, kích thích chi tiêu và tăng độ gắn kết khách hàng.

Đơn cử, ACB và VIB tập trung hợp tác với hãng bay, khách sạn và resort để triển khai các chương trình hoàn tiền khi mua vé máy bay du lịch trong nước và quốc tế.

Với chương trình “Cất cánh Tết sum vầy - Hoàn tiền cùng thẻ ACB”, ngân hàng này hoàn tiền tối đa 500.000 đồng cho giao dịch mua vé máy bay khi tổng chi tiêu trong tháng đạt điều kiện; đồng thời áp dụng ưu đãi liên quan đến dịch vụ hành trình bay.

Với chương trình “Vi vu đầu xuân - Ưu đãi đến 50%”, VIB tập trung vào các đối tác quốc tế và nghỉ dưỡng cao cấp, giảm 10% cho nhiều hạng vé từ Việt Nam đi Bangkok, Dubai, châu Âu, Hoa Kỳ; giảm 40% chi phí lưu trú và 10% chi phí ẩm thực tại Phú Quốc… Các dòng thẻ cao cấp còn tích hợp ưu đãi phòng chờ sân bay và phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh, gia tăng sức hút đối với nhóm khách hàng thường xuyên du lịch nước ngoài.

Tại MB, chương trình “Đón Xuân Lộc Tài” kéo dài đến hết tháng 3/2026, áp dụng cho khách hàng phát sinh doanh số giải ngân các sản phẩm tín dụng với cơ cấu quà tặng giá trị cao, trong đó có cơ hội trúng iPhone 17 Pro Max khi đáp ứng điều kiện giao dịch.../.