Giá vàng hôm nay ngày 22/2: Giá vàng trong nước đi ngang, duy trì vùng 176 - 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước rạng sáng 22/2 không ghi nhận biến động mới khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên mức niêm yết so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 22/2, giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 22/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều ở ngưỡng 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh khi giao dịch quanh ngưỡng 5.106 USD/ounce, tăng khoảng 128 USD/ounce so với phiên trước đó. Với mức giá này, kim loại quý đã khép lại tuần giao dịch trên mốc 5.100 USD/ounce, đồng thời thiết lập đỉnh cao nhất trong gần hai tuần trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng quốc tế 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh tâm lý phòng thủ quay trở lại thị trường. Theo Kitco News, sau giai đoạn giao dịch khá trầm lắng, giá vàng nhanh chóng lấy lại mốc 5.000 USD/ounce và tăng tốc vượt 5.100 USD/ounce trước thềm cuối tuần, khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. Rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là khả năng Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran, đang khiến dòng tiền tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Không chỉ hưởng lợi từ yếu tố địa chính trị, vàng còn được hỗ trợ bởi bức tranh kinh tế Mỹ kém tích cực. Số liệu sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố cho thấy GDP quý IV/2025 chỉ tăng 1,4%, giảm mạnh so với mức tăng 4,4% của quý III. Trong khi đó, lạm phát lõi vẫn duy trì quanh ngưỡng gần 3% vào cuối năm. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh tăng trưởng suy yếu, dù áp lực giá cả chưa hoàn toàn hạ nhiệt, một môi trường thường được xem là thuận lợi cho vàng.

Về triển vọng ngắn hạn, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định giá vàng có thể tiếp tục thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp, củng cố thêm động lực cho xu hướng đi lên của kim loại quý.