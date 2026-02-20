Giá vàng hôm nay ngày 20/2: Mặt bằng giá vàng tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao

(TBTCO) - Sáng 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến quanh ngưỡng 176 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước đến rạng sáng ngày 20/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều ở ngưỡng 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.997 USD/ounce, giảm nhẹ khoảng 7 USD/ounce so với trước đó. Trong phiên 19/2 tại Mỹ, kim loại quý từng bật tăng mạnh, vượt mốc 5.000 USD/ounce trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 157,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến điều chỉnh xuất hiện sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu. Cùng với đó, biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, trong khi giới đầu tư theo dõi sát tín hiệu về khả năng nới lỏng chính sách trong thời gian tới, yếu tố có thể tác động đáng kể đến xu hướng của vàng.

Ở chiều địa chính trị, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Geneva được ghi nhận có bước tiến ban đầu, phần nào làm dịu căng thẳng và giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Dù vậy, nhiều tổ chức vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý, dự báo giá có thể hướng tới vùng 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026, thậm chí tiến sát 6.500 USD/ounce cuối năm nay và lên 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027 trong kịch bản nhu cầu đầu tư và mua ròng của ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì.