(TBTCO) - BIDV vừa lên tiếng và khẳng định tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin tạm dừng tiếp cận dự án bất động sản mới, khi room tín dụng bị siết chặt và lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng quốc doanh đã lên khoảng 14%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa thông tin về việc tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản.

Thực hiện định hướng của Chính phủ và chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung ứng vốn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, trong thời gian qua, BIDV cho biết, ngân hàng đã quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp, hiệu quả.

BIDV thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống.

"Với định hướng phát triển bền vững, BIDV sẽ tiếp tục đóng vai trò là tổ chức tín dụng chủ đạo, chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Trong đó tiếp tục đồng hành với sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản; tích cực hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - đại diện BIDV nhấn mạnh.

Ngân hàng "big 4" lên tiếng sau tin dừng tiếp dự án bất động sản mới, tăng lãi suất cho vay. Ảnh minh họa.

Trước đó, nhiều thông tin cho thấy, một ngân hàng "big 4" đã phát đi công văn yêu cầu các chi nhánh tạm dừng tiếp cận mới các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Việc một ngân hàng "big 4" yêu cầu các chi nhánh tạm dừng tiếp cận mới các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp tạm dừng cũng căn cứ chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Động thái này được đưa ra sau khi ngân hàng rà soát dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cân đối với nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh của ngân hàng này.

Theo đó, ngân hàng "big 4" này yêu cầu các chi nhánh tạm dừng trình Trụ sở chính tiếp cận mới đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp kể từ ngày ban hành văn bản này cho đến khi có các văn bản/thông báo khác thay thế.

Việc một “ông lớn” quốc doanh siết lại hoạt động tiếp cận tín dụng bất động sản cho thấy xu hướng kiểm soát chặt dòng vốn vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đang được đẩy mạnh.

Trước đó, nhiều ngân hàng lớn như: VietinBank, Vietcombank hay BIDV... đều nâng lãi suất cho vay bất động sản lên mức cao, có nơi tiệm cận 14%/năm. Trong khi đó, các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm hoặc trả nợ trước hạn thường dưới 9%/năm, dù cũng đã cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Đồng thời, nhiều ngân hàng như Techcombank, VPBank… cũng chủ động giảm tốc giải ngân vào bất động sản, qua đó thu hẹp tỷ trọng cho vay lĩnh vực này trong cơ cấu tín dụng khách hàng năm 2025.

Giai đoạn “vốn rẻ” với các gói lãi suất ưu đãi cố định 1 - 3 năm trong giai đoạn 2024 - 2025 gần như đã khép lại. Chính sách lãi suất hiện được thiết kế theo hướng phân tầng rõ rệt theo mục đích sử dụng vốn, qua đó thể hiện chủ trương hạn chế tín dụng vào bất động sản nhưng vẫn ưu tiên dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 11/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 34,3% so với mức 3,35 triệu tỷ đồng cuối năm 2024, chiếm 24,8% tổng dư nợ toàn hệ thống. Trong đó, tín dụng phục vụ kinh doanh bất động sản chiếm tới 44,2%, cho thấy mức độ tập trung vốn lớn vào khu vực doanh nghiệp và dự án.

Tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của từng tổ chức tín dụng. Đồng thời, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Nếu tổ chức tín dụng không tuân thủ các chỉ đạo nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm./.