Chứng khoán phái sinh ngày 13/2: Thanh khoản phiên cuối năm hạ nhiệt, dòng tiền chuyển sang hợp đồng tháng 3

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận phiên giao dịch thận trọng trong phiên 13/2 - phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ cũng là ngày ngày đáo hạn hợp đồng. Sự lệch pha giữa hai thị trường khiến trạng thái chênh lệch dương kéo dài nhiều phiên không còn được duy trì.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 hoàn tất phiên 13/2 trong sắc đỏ ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng VN41I1G10000 đáo hạn tháng 2/2026 giảm 0,52%, trái ngược với mức tăng 0,11% khi kết phiên của VN30-Index. Giá hợp đồng tương lai chững lại sau chuỗi các phiên tăng gần đây đã giúp thị trường vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 điểm.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở do đó quay về trạng thái âm sau chuỗi dài các phiên chênh lệch dương. Khối lượng mở (OI) hợp đồng tháng 2/2026 toàn bộ đã được tất toán. Trong khi đó, hợp đồng đáo hạn tháng 3/2026 tăng gần gấp rưỡi lên gần 22.800 hợp đồng được nhà đầu tư nắm giữ vị thế qua đêm.

Giao dịch tại hợp đồng tháng 3/2026 cũng tăng mạnh gần 88%. Tuy nhiên, giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các hợp đồng đáo hạn trong phiên hôm nay với 143.800 hợp đồng được sang tay, nhích tăng gần 10% so với hôm qua. Thanh khoản nhích nhẹ so với phiên trước, một phần do yếu tố nghỉ lễ cận kề và tâm lý hạn chế mở vị thế mới trong phiên tất toán cuối cùng.

Thị trường đang tái thiết lập mặt bằng giá mới cho kỳ hạn tháng 3 với chênh lệch âm trở lại ở cả 8/8 hợp đồng tương lai.

Chênh lệch âm trở lại, thị trường chứng khoán phái sinh thiết lập mặt bằng giá mới

Trên thị trường cơ sở, giao dịch giằng co trong phiên cuối cùng của năm Ất Tỵ. Sắc xanh áp đảo với 19/30 cổ phiếu VN30 đóng cửa tăng giá, cho thấy độ rộng nghiêng về bên mua. Tuy nhiên, chỉ số dao động mạnh trong phiên với trạng thái giằng co rõ nét, do cổ phiếu lớn ngành công nghệ (FPT) kéo giảm điểm số

Đây cũng là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đối với VN30 trong phiên hôm nay khi đóng góp tới 4,79 điểm giảm của chỉ số. Thanh khoản cơ sở có sự hồi phục so với phiên trước, phản ánh dòng tiền vẫn ở lại thị trường dù biên độ dao động thu hẹp dần cuối phiên.