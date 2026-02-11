Chứng khoán phái sinh phiên 11/2: VN30 trở lại vượt 2.000 điểm, chênh lệch dương nối dài

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch hưng phấn khi VN30-Index vượt 2.000 điểm, chênh lệch cũng tiếp tục duy trì dương, thậm chí nới rộng ở nhóm hợp đồng tương lai dựa trên VN30.

Thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận phiên bứt phá mạnh khi VN30-Index chính thức vượt mốc tâm lý 2.000 điểm và đóng cửa tại 2.000,9 điểm (+2,53%). Lực cầu duy trì xuyên suốt, đặc biệt sau khi chỉ số vượt ngưỡng cản quan trọng này.

Động lực chính đến từ cổ phiếu Vingroup (VIC). Đây là cổ phiếu đóng góp tới 12,44 điểm tăng trong tổng mức tăng 49 điểm của phiên hôm nay. Đồng thời, sắc xanh cũng áp đảo. Các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là VPB, VCB, BID và MBB, cũng hỗ trợ tích cực. Ở chiều ngược lại, chỉ còn 3 mã giảm điểm là PLX, GVR và GAS. Nhóm cổ phiếu đã từng tăng nóng trước đó đang đối diện áp lực chốt lời. Thanh khoản cơ sở duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền không chỉ mang tính kéo trụ mà có sự lan tỏa đáng chú ý.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tâm lý hưng phấn thậm chí còn thể hiện rõ nét hơn. Giá các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng mạnh theo quán tính bứt phá của chỉ số cơ sở.

Hợp đồng VN30F kỳ hạn gần nhất (41I1G2000) đóng cửa tại 2.018,0 điểm, tăng 2,64%, mức tăng vượt trội so với chỉ số cơ sở. Nhờ đó, chênh lệch dương iếp tục được duy trì và mở rộng lên hơn 17 điểm. Hợp đồng tương lai theo chỉ số VN30 đều có mức chênh lệch lên tới 17-18 điểm. Trong khi đó, với hợp đồng tương lai dựa trên VN100, mức chênh lệch dương nằm trong khoảng 0,86 -9,56 điểm.

Tương tự thị trường cơ sở, thanh khoản cũng tăng nhẹ trên sàn chứng khoán phái sinh, trong đó hợp đồng kỳ hạn xa tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng giao dịch đáng kể, đạt 8.119 hợp đồng (+67,82%). Dòng tiền bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các kỳ hạn tháng tới khi ngày đáo hạn cũng đang tiến gần.

Giao dịch thêm sôi động khi VN30-Index chính thức vượt 2.000 điểm

Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2025 đạt 288.938 hợp đồng (+1,78%), phản ánh dòng tiền vẫn duy trì mạnh ở nhóm kỳ hạn chủ lực.

Việc giá hợp đồng tương lai tăng nhanh hơn chỉ số cơ sở và chênh lệch tiếp tục duy trì dương cho thấy thị trường phái sinh đang nghiêng về kịch bản VN30 có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi trên vùng 2.000 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, áp lực rung lắc kỹ thuật quanh ngưỡng này cũng là điều cần lưu ý.