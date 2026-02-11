Chứng khoán ngày 11/2: VN-Index tăng mạnh, áp sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/2) ghi nhận phiên phục hồi ấn tượng sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ vùng đỉnh 1.900 điểm. Lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, cùng hoạt động mua ròng quy mô lớn của khối ngoại đã giúp VN-Index tăng mạnh, áp sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

VN-Index tăng gần 43 điểm

Sau giai đoạn giảm giá và nhiều phiên biến động nhưng VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm. Thị trường đã phục hồi rất tích cực trong phiên hôm nay, với điểm nhấn là khối ngoại mua ròng mạnh. VN-Index đầu phiên tăng điểm với thanh khoản thấp sau đó cải thiện rất tốt trong phiên chiều, nổi bật ở các cổ phiếu ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 42,82 điểm, lên mức 1.796,85 điểm, kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1.800 điểm, vùng giá cao nhất 2025.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 11/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 11/2 có: VIC (+15,87), VPB (+2,97), VCB (+2,84), BID (+2,09), MBB (+2,00)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-2,70), GVR (-0,53), PLX (-0,41), BHN (-0,05), HPA (-0,04)...

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 273 mã tăng giá, 47 mã giữ giá tham chiếu nhưng chỉ có 67 mã giảm giá.

Tiếp tục là sự áp đảo từ một phía giống như phiên hôm qua, tuy nhiên phần thắng trong phiên hôm nay thuộc về phe mua khi có tới 19/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí và bất động sản khu công nghiệp là hai nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +49,32 điểm, lên mức 2.000,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 12 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 14 mã tăng giá.

Sự nhộn nhịp cần thiết được VN-Index duy trì ngay cả khi thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết với thanh khoản khớp lệnh chỉ còn thấp hơn (-8,00%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.152 triệu cổ phiếu ( 24,85%), tương đương giá trị đạt 32.110 tỷ đồng ( 12,81%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng. Trong đó, HNX-Index tăng +2,09 điểm lên mức 255,86 điểm, trong khi đó UPCoM-Index tăng +0,46 điểm lên mức 126,46 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp với giá trị mua tại thời điểm kết phiên đạt 2.089 tỷ đồng. MBB 1.409 tỷ đồng, VPB 163 tỷ đồng và MWG 120 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VCB -168 tỷ đồng, FPT -104 tỷ đồng, HPG -96 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng

Dòng tiền lan tỏa tới nhiều nhóm ngành

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng trượt dài kể từ khi thiết lập mốc điểm kỷ lục tại vùng 1.900, thị trường mới được chứng kiến phiên tăng điểm mạnh nhất và mang tới nhiều yếu tố tích cực nhất tới tâm lý giao dịch của các “chứng sĩ”. Tưởng chừng như tiếp tục là ngày “chiếm sóng” của nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi khởi đầu phiên sáng là gap tăng của VIC, tuy nhiên dòng tiền liên tục cuồn cuộn đổ bộ thị trường cho tới cuối phiên và lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành khác nhau, không ngoại trừ bluechip hay midcap.

Các nhóm ngành mang tính thị trường như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ, trong đó sắc tím được ghi nhận ở một số ngôi sao như EIB (ngân hàng), TCH (bất động sản).

Ở chiều ngược lại, hai “cây cổ thụ” của nhóm cổ phiếu dầu khí là GAS và PLX đành sớm rời bỏ bữa tiệc tăng điểm khi biên độ điều chỉnh lần lượt ở mức (-5,29%) và (-3,00%), thế nhưng đó cũng chỉ là những gì “phe gấu” có thể làm để gây cản trở tới ngày vui của thị trường chung.

VN-Index bất ngờ có phiên giao dịch tăng mạnh trong ngày giao dịch hôm nay. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm đóng vai trò dẫn dắt. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này chốt phiên trên tham chiếu. EIB đứng đầu khi chạm trần 21.700 đồng và ghi nhận khối lượng dư mua 13,4 triệu cổ phiếu. Các mã đầu ngành như VCB, CTG, BID, HDB, MBB, VPB đều tăng hơn 2%.

Nhóm chứng khoán cũng có trạng thái hưng phấn. VIX và SSI chia nhau hai vị trí dẫn đầu khi lần lượt tăng 4,7% và 4,2%. Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ của nhóm này đều tích lũy hơn 1% so với tham chiếu. Ở nhóm thép, HPG tăng 1% lên gần 27.000 đồng, nằm trong nhóm những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến tâm lý thị trường.

Dầu khí là nhóm hiếm hoi ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh. Trong khi BSR, PVT, POW, PVD đồng thuận với xu hướng thị trường thì hai mã đầu ngành lội ngược dòng. PLX và GAS lần lượt mất 3% và 5,3%, cùng góp mặt trong số 10 mã ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index.

VN-Index bất ngờ có phiên giao dịch tăng mạnh trong ngày giao dịch hôm nay. Đóng cửa ở mức cao gần nhất phiên với sự đồng thuận tăng điểm của gần như các nhóm ngành (19/21 nhóm ngành tăng điểm). Thanh khoản cũng có sự cải thiện tăng tốt so với 2 phiên trước đó, nhưng điểm trừ là chưa có sự bùng nổ mạnh khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-8,0%). Phiên tăng hôm nay là một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm điểm trước đó đã chững lại, đồng thời xác nhận mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.740 điểm là mốc đáy trong đợt điều chỉnh vừa qua.

Với sự đồng lòng tăng tốt của nhiều nhóm ngành thì khả năng cao xu hướng tăng điểm sẽ quay lại và được xác nhận trong các phiên bùng nổ tới. Phiên hôm nay cũng là tín hiệu để chúng ta bắt đầu quay trở lại vị thế mua thăm dò mới. Tuy nhiên vì khối lượng khớp lệnh chưa bùng nổ nên động lượng bứt phá mạnh là chưa có và không loại trừ khả năng sẽ có nhịp rung lắc trong các phiên tới. Vì vậy chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên mở vị thế mua khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh quanh mốc (1.770 - 1.775) điểm để có điểm mua an toàn hơn./.