Chứng khoán phái sinh ngày 9/2: Dòng tiền thận trọng, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì

(TBTCO) - Thanh khoản sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, giá hợp đồng tương lai cao hơn 7,95 điểm so với VN30-Index, đánh dấu nhiều phiên liên tiếp thị trường phái sinh giữ mức định giá cao hơn thị trường cơ sở, dù đà tăng của chỉ số vẫn còn dè dặt.

Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tục, thị trường cơ sở ghi nhận nhịp hồi phục trở lại khi VN30-Index giao dịch trong sắc xanh suốt phiên, có thời điểm vượt mốc 1.960 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền có phần e dè. Chỉ số tăng mạnh trong phiên sáng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh khi đối diện áp lực bán sau đó. Kết phiên, VN30-Index tăng nhẹ 0,21%, đóng cửa ở mức 1.947,75 điểm.

Lực kéo chủ yếu đến từ các cổ phiếu FPT, VIC, MWG, HDB và MSN. Ở chiều ngược lại, VHM và STB là 2 mã đóng góp nhiều nhất vào mức giảm điểm.

Tương tự, sắc xanh cũng trở lại với chỉ số VN100-Index.

Tuy vậy, vẫn có tới 3/8 hợp đồng tương lai đóng cửa giảm giá. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất VN41I1G2000 đóng cửa tại 1.955,7 điểm, tăng 0,23% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, giá hợp đồng tương lai cao hơn 7,95 điểm so với VN30-Index, đánh dấu nhiều phiên liên tiếp thị trường phái sinh giữ mức định giá cao hơn thị trường cơ sở, dù đà tăng của chỉ số vẫn còn dè dặt. Các hợp đồng tương lai khác cũng đồng loạt ghi nhận chênh lệch dương cho thấy kỳ vọng hồi phục của nhà đầu tư phái sinh chưa bị phá vỡ, dù xu hướng ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng.

Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì nhiều phiên liên tục

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN41I1G2000 tăng trở lại, phản ánh sự gia tăng các vị thế nắm giữ, song chưa cho thấy sự bùng nổ của dòng tiền đầu cơ. Ngoài việc chưa phủ rộng toàn bộ trong sắc xanh, thanh khoản giảm cũng cho thấy sự e dè nhất định.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 41,1% so với phiên trước. Theo nhận định của Chứng khoán SHS, diễn biến này cho thấy các nhà giao dịch (trader) tiếp tục thu hẹp các vị thế đầu cơ, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng và hợp đồng tháng gần đang tiến sát thời điểm đáo hạn. Mặc dù vậy, việc chênh lệch vẫn duy trì ở mức dương cho thấy vẫn duy trì kỳ vọng VN30-Index sẽ phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Về kỹ thuật, hợp đồng tương lại đang chịu áp lực kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.950 điểm.