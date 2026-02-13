(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/2) khép lại trong sắc xanh, nối dài đà phục hồi ba phiên liên tiếp. Dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ do tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lực cầu cải thiện cùng dòng tiền ngoại mua ròng tiếp tục củng cố kỳ vọng thị trường bước vào năm mới với trạng thái tích cực hơn.

VN-Index tăng 10 điểm

Thị trường mở cửa trong sắc xanh nhờ một số cổ phiếu trụ như VIC, nhưng áp lực điều chỉnh nhanh chóng lan rộng khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 21 điểm, mất mốc 1.800 điểm. Sau nhịp bắt đáy, chỉ số phục hồi và dao động quanh tham chiếu. Buổi chiều, thị trường tiếp tục rung lắc, nhiều lần kiểm định vùng 1.820 điểm trước khi lực cầu ở nhóm trụ kéo VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Kết thúc phiên VN-Index tăng 10 điểm (+0,55%) lên mức 1.824,09 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 13/2 có: VIC (+1,64), TCX (+1,12), CTG (+1,00), GEE (+0,95), GVR (+0,91)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-0,95), FPT (-0,88), NVL (-0,14), BVH (-0,09), MBB (-0,09).

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 193 mã tăng giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và có 118 mã giảm giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dịch vụ tài chính,…Ở chiều nước lại công nghệ thông tin là nhóm ngành giảm điểm trong phiên hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +2,17 điểm, lên mức 2.018,64 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 19 mã tăng giá, 4 mã giữ giá và 7 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 19.074 tỷ đồng, tăng 28,22% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 20.309 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,58 điểm lên mức 257,06 điểm, trong khi đó UPCoM-Index tăng +1,4 điểm lên mức 127,34 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 224 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 196 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu KDH được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 220 tỷ đồng. Theo sau, VIC và DGC là mã tiếp theo được gom mạnh 189 tỷ đồng và 186 tỷ đồng. Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 855 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và ACB cũng bị "xả" 110 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng

Xu hướng hồi phục đang dần được củng cố

Dù gặp nhiều rung lắc, nhưng đóng cửa VN-Index vẫn giữ được sắc xanh ở mức cao nhất phiên trong ngày giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ. Thanh khoản có sự cải thiện tăng so với 2 phiên trước nhưng vẫn còn thấp hơn (-30,2%) so với mức bình quân 20 phiên.

VIC tiếp tục làm bệ đỡ quan trọng trong phiên giao dịch cuối năm. Cổ phiếu Vingroup đóng cửa tăng 0,6% lên 160.000 đồng với thanh khoản hơn 869 tỷ đồng, cao thứ 2 thị trường. Theo sau còn có sự đóng góp của TCX, CTG, GEE, GVR...

Ở chiều ngược lại, BID và FPT là hai cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Hôm nay, cổ phiếu BIDV giảm 1,4% và cổ phiếu FPT điều chỉnh 2,5% với thanh khoản lớn nhất thị trường.

Xu hướng hồi phục của VN-Index đang dần được củng cố sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Tuần giao dịch của thị trường trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết mang đến nhiều cảm xúc cho giới đầu tư dù cho trạng thái “chợ chiều vắng khách” rong ruổi VN-Index cho tới ngày cuối cùng. Khởi đầu chậm chạp bằng hai phiên giảm, chỉ số đứng trước nhịp rơi mạnh khi lơ lửng trên ngưỡng hỗ trợ 1.750 điểm và nhiều nhà đầu tư đã lo lắng về những kịch bản tiêu cực hơn cho xu hướng ngắn hạn của thị trường chung.

Thế nhưng ba phiên giao dịch sau đó nhanh chóng đón những cánh én xuân trở về khi bật tăng tới 70 điểm, VN-Index vượt qua cả đường giá MA10 và MA50 khung ngày và đóng cửa ở mốc giá cao nhất tuần với kỳ vọng mở ra một chương mới trong chuyến hành trình khai phá các mốc điểm kỷ lục. Hầu hết các mã cổ phiếu, bao gồm cả Bluechip và Midcap đều có cơ hội tỏa sáng trong tuần này, chỉ trừ một số cái tên cá biệt như BID, GAS, PLX phải chịu áp lực điều chỉnh khi đã sở hữu riêng nhịp bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn trước.

Phiên tăng hôm nay cũng khép lại một tuần giao dịch hồi phục tích cực của chỉ số VN-Index sau 3 tuần giảm điểm trước đó. Điểm trừ đáng chú ý là thanh khoản tuần qua sụt giảm so với các tuần trước, khối lượng khớp lệnh tuần qua thấp nhất tính từ năm 2026 tới nay và thấp hơn (-24,7%) với mức bình quân 20 tuần. Tuy nhiên do chu kỳ tâm lý của giới đầu thường thận trọng trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày nên đây không phải là một điều tiêu cực.

Xu hướng hồi phục của VN-Index đang dần được củng cố sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua nhưng vẫn chưa hoàn toàn xác nhận rõ ràng. Tuy vậy đây vẫn là tín hiệu để nhà đầu tư ưu tiên mở thêm vị thế mua, nhưng hạn chế mua đuổi và kiên nhẫn chờ những nhịp rung lắc của thị trường chung để có điểm mua an toàn trong các phiên tới. Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 các chuyên gia kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thiết lập những kỷ lục mới về điểm số dựa trên những thành tựu nổi bật đã gặt hái được trong năm 2025./.