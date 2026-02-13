Hoàn thiện cơ sở định giá dịch vụ chứng khoán theo Luật Giá mới

(TBTCO) - Thực hiện quy định của Luật Giá năm 2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo quy định.

Theo pháp luật về giá, các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và công ty con cung cấp thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành mới chỉ quy định tên gọi chung của dịch vụ mà chưa quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, đặc điểm cơ bản) của dịch vụ. Do vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con do Nhà nước định giá là cần thiết, nhằm bảo đảm thông tin về dịch vụ được cụ thể, rõ ràng, phục vụ công tác định giá nhà nước minh bạch, hiệu quả.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà nước định giá, bao gồm tên gọi chi tiết và đặc điểm cơ bản của dịch vụ.

Về tên gọi chi tiết của dịch vụ, đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, có 13 phân loại bao gồm: quản lý thành viên; đăng ký niêm yết; quản lý niêm yết; giao dịch; kết nối giao dịch trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối; đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ; đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; đấu thầu mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ và các loại trái phiếu liên quan; đăng ký, quản lý thành viên chứng khoán phái sinh; giao dịch chứng khoán phái sinh.

Đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, dự thảo quy định 20 phân loại như: quản lý thành viên lưu ký; đăng ký, hủy đăng ký và điều chỉnh thông tin chứng khoán; lưu ký và chuyển khoản chứng khoán; thực hiện quyền; xử lý lỗi sau giao dịch; chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch; vay, cho vay chứng khoán; thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc và các công cụ nợ; đăng ký biện pháp bảo đảm; phong tỏa chứng khoán; đăng ký và quản lý thành viên bù trừ; bù trừ, bù trừ chứng khoán phái sinh; quản lý tài sản ký quỹ; sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các dịch vụ quy định tại dự thảo thông tư là những dịch vụ gắn với hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, có tính chất thiết yếu, mang tính độc quyền hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế, có ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Phần lớn các dịch vụ hiện đang do Nhà nước định giá, một số dịch vụ được rà soát, bổ sung để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và thực tiễn hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Về đặc điểm cơ bản của từng dịch vụ, dự thảo thông tư quy định rõ đặc điểm, phạm vi cung cấp dịch vụ được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật chứng khoán, quy chế nghiệp vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ và thực tiễn triển khai./.