(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Thanh tra UBCKNN vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, theo Quyết định số 137/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần North Star Holdings 77,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2023.

Cùng ngày, tại Quyết định số 136/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt tài liệu theo quy định, bao gồm các báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính năm và bán niên các năm 2022 - 2025; đồng thời công bố không đúng thời hạn nhiều báo cáo liên quan đến tình hình tài chính và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo Quyết định số 142/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố trên hệ thống Công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông, cùng báo cáo quản trị công ty trong các năm 2022 - 2025.

Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: T.L

UBCKNN cũng ban hành các Quyết định số 119, 120 và 133/QĐ-XPHC xử phạt 92,5 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Thành; Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ninh Bình; và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng do không công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và báo cáo quản trị công ty theo quy định trong giai đoạn 2022 - 2025.

Tại Quyết định số 138/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư EDX bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp này chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với nhiều báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên và tài liệu đại hội đồng cổ đông các năm 2023 - 2025; đồng thời chậm dưới 15 ngày đối với báo cáo quản trị công ty năm 2025.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 132/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc bị phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng. Trong đó, 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn nhiều báo cáo tài chính quý, bán niên, kiểm toán, báo cáo thường niên và báo cáo quản trị công ty giai đoạn 2023 - 2025; 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Trước đó, Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, doanh nghiệp đã báo cáo sử dụng vốn thu được từ ba mã trái phiếu cho hoạt động sản xuất điện, trong khi thực tế sử dụng để đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt Công ty TNHH Hoàng Trúc My 85 triệu đồng do không gửi báo cáo tài chính bán niên 2024 cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần BCG Land bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024 và công bố không đúng thời hạn một số tài liệu liên quan đến nhân sự, báo cáo thường niên năm 2023./.

Tại Quyết định số 101/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Xây dựng Số 9.1 bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố trên hệ thống Công bố thông tin của UBCKNN nhiều báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và báo cáo quản trị công ty trong thời gian dài từ năm 2019 đến 2025./.