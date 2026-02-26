Tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày bầu cử 15/3

(TBTCO) - Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Hơn một triệu cán bộ nỗ lực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đặc biệt cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai, đó là: tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Tính từ ngày 25/6/2025 khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 211 thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, khối lượng công việc rất lớn đã được triển khai. Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử - sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Thắng

864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó: có 4 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,46%); bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước: người ứng cử là phụ nữ có 392 người, tỷ lệ 45,37%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%.

Về trình độ chuyên môn: người ứng cử có trình độ trên đại học là 593 người, tỷ lệ 68,63%; người ứng cử có trình độ đại học là 261 người, tỷ lệ 30,21%; người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, tỷ lệ 1,16%.

"Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành", Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định.

Về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh: tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.554 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 4.223 người, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó: có 10 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,24%). Về cơ cấu kết hợp: người ứng cử là phụ nữ: 1.865 người (tỷ lệ 44,12%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 1.166 người (tỷ lệ 27,58%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 761 người (tỷ lệ 18%); người ứng cử là người ngoài Đảng: 521 người (tỷ lệ 12,31%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: 1.297 người (tỷ lệ 30,68%). Về trình độ chuyên môn: người ứng cử có trình độ trên đại học: 2.448 người, tỷ lệ 57,91%; gười ứng cử có trình độ đại học: 1.808 người, tỷ lệ 42,77%; người ứng cử có trình độ dưới đại học: 134 người, tỷ lệ 3,17%.

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 72.613 người. Trong đó: số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người, đạt tỷ lệ 1,67 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu. Số người tự ứng cử: 64 người (tỷ lệ 0,05%). Về cơ cấu kết hợp: người ứng cử là phụ nữ: 51.106 người (tỷ lệ 42,15%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 42.170 người (tỷ lệ 34,78%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 26.026 người (tỷ lệ 21,47%); người ứng cử là người ngoài Đảng: 17.534 người (tỷ lệ 14,46%); người ứng cử là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: 44.421 người, tỷ lệ 36,63%. Về trình độ chuyên môn: người ứng cử có trình độ trên đại học 20.379 người, tỷ lệ 16,80%; người ứng cử có trình độ đại học: 76.382 người, tỷ lệ 63%; người ứng cử có trình độ dưới đại học: 25.783 người, tỷ lệ 21,27%.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Kiểm soát tuyệt đối tình hình an ninh, trật tự liên quan đến bầu cử

Báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và phối hợp với các cơ quan liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối tình hình.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri; phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử. Đến nay đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.