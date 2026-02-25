(TBTCO) - Sáng 25/2, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 27.284 điểm cầu ở trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 2 triệu đảng viên tham dự tại các điểm cầu.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.

Tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng, phía Đảng bộ Bộ Tài chính có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chiến lược, đầu tư, tài chính các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính và các điểm cầu trực thuộc có đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ viên và hơn 60.000 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện 2 nghị quyết; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong 2 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, thực chất và hiệu quả. Nội dung học tập, quán triệt phải ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, tránh bị trùng lặp; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập, quán triệt” với “triển khai thực hiện”, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự hội nghị tại điểm cầu tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam".

Yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính chiến lược, đồng bộ để khắc phục hạn chế, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức, thúc đẩy phát triển văn hóa; khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Nghị quyết số 80-NQ/TW tiếp tục đào sâu hơn, nêu yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn, không dừng lại ở các quan hệ xã hội, mà đòi hỏi: Văn hóa phải thấm sâu từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở nắm vững sự phát triển đột phá của thế giới hiện đại và khát vọng lớn lao của dân tộc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đặc điểm nổi bật của quan điểm, đường lối phát triển văn hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW chính là “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa”, từ đó Nghị quyết khẳng định “ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một trong 3 lĩnh vực đột phá”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá; ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian số; làm trong sạch môi trường văn hóa số; xây dựng hệ sinh thái văn hóa số. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng chính sách đặc thù cho lĩnh vực đặc biệt tinh tế này; chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ quản lý sang quản trị văn hóa hiện đại.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước đổi mới quan trọng trong tư duy lý luận và nhận thức của Đảng về kinh tế nhà nước. Theo đó, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định một cách đầy đủ, có hệ thống trong một nghị quyết chuyên đề, qua đó làm rõ vị trí và mở rộng phạm vi của khu vực này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau gần 40 năm Đổi mới, kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo vừa trực tiếp sản xuất - kinh doanh, vừa là nền tảng nguồn lực vật chất quan trọng đồng thời là công cụ chiến lược để Nhà nước thực hiện vai trò định hướng và dẫn dắt điều tiết hoạt động kinh tế.

Nghị quyết nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030, có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản.

Phấn đấu đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; 5 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Theo đó, Chương trình hành động tập trung thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, định hướng chiến lược nêu trong 2 nghị quyết; đồng thời ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được xác định rõ ràng, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, gắn với lộ trình triển khai và sản phẩm đầu ra cụ thể, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện.