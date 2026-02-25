Nhìn từ khát vọng người trẻ và động lực của khối kinh tế tư nhân

CEO Tập đoàn Bcons ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh:

(TBTCO) - Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đến từ khối kinh tế tư nhân trong danh sách ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến "làn gió mới", mà còn hứa hẹn những giải pháp thực tiễn, quyết liệt cho bài toán đô thị hóc búa. CEO Tập đoàn Bcons Dương Kim Quân là một gương mặt tiêu biểu, đại diện cho thế hệ trẻ, năng động, đầy tài năng, sẵn sàng tham gia gánh vác trách nhiệm xây dựng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Người trẻ mang hơi thở thực tiễn của kinh tế tư nhân vào chính sách

Ông Dương Kim Quân - CEO Tập đoàn Bcons

Ông Dương Kim Quân - CEO Tập đoàn Bcons là một doanh nhân trẻ thuộc thế hệ 9x (sinh năm 1993). Thông qua việc ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh, ông muốn khẳng định rằng, thế hệ trẻ hiện nay có đủ năng lực về công nghệ và quản trị hiện đại để cùng Thành phố thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.

Đối với CEO Tập đoàn Bcons, trọng tâm khát vọng cống hiến không chỉ dừng lại ở sự thành công của một cá nhân hay một doanh nghiệp, mà là sự tổng hòa giữa trách nhiệm thế hệ, tư duy thực tiễn từ khối tư nhân và khát khao nâng tầm chất lượng sống cho người dân thành phố.

Một trọng tâm lớn trong khát vọng của CEO Bcons là trở thành cầu nối giữa khối doanh nghiệp tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, đại diện cho lực lượng đang trực tiếp tạo ra việc làm và giá trị gia tăng cho xã hội.

Song song đó, ông Quân mong muốn thúc đẩy tư duy quản trị hiện đại, thông qua việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và quản trị minh bạch, góp phần tối ưu hóa bộ máy quản lý đô thị, tận dụng "bảo bối" Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị với niềm tin vào vai trò động lực của kinh tế tư nhân, khát vọng xây dựng một môi trường mà doanh nghiệp nội địa đủ tự tin tham gia các dự án trọng điểm, vươn tầm quốc tế.

Thế hệ doanh nhân trẻ mong muốn cùng TP. Hồ Chí Minh thực hiện những nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới. Ảnh: Kỳ Phương

"Thế hệ bản lề" với khát vọng cống hiến

CEO Tập đoàn Bcons thuộc "thế hệ bản lề" trong giai đoạn dân số vàng nên có đủ năng lượng, tri thức và tinh thần dấn thân để cùng TP. Hồ Chí Minh thực hiện những nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới. Đây là thế hệ có trách nhiệm kế thừa thành quả của cha ông để đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình dựa trên tri thức, công nghệ và quản trị hiện đại.

Ông Quân cho biết, khi trực tiếp tham gia hoạt động doanh nghiệp, ông càng nhìn nhận rõ hơn những vấn đề xã hội đặt ra hiện nay, như áp lực nhà ở cho người trẻ, công nhân; hạ tầng đô thị quá tải; khoảng cách cơ hội giữa các nhóm dân cư… Với tư cách một người thuộc thế hệ trẻ, không chỉ dừng lại ở việc làm tốt công việc chuyên môn, ông Quân tự nhận thấy, mình cần chủ động tham gia quá trình hoạch định và giám sát chính sách ở cấp địa phương.

Mong muốn được đóng góp tiếng nói của thế hệ trẻ và khu vực doanh nghiệp Ông Dương Kim Quân tâm niệm, việc ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần là tìm kiếm một vị trí, mà là mong muốn được đóng góp tiếng nói của thế hệ trẻ, của khu vực doanh nghiệp, của lực lượng đang trực tiếp tạo ra việc làm và giá trị gia tăng cho xã hội. Ông Quân tin rằng, "thế hệ bản lề" trong giai đoạn dân số vàng có đủ năng lượng, tri thức và tinh thần dấn thân để cùng thành phố thực hiện những nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.

"Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chính là "bảo bối" tạo động lực tăng trưởng mới. Do đó, việc khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng đã tạo niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ tự tin tham gia các dự án quy mô lớn, trọng điểm của Nhà nước. Tuy nhiên, để thực sự vươn tầm, các doanh nghiệp cần chủ động cải tiến hoạt động quản trị, minh bạch hóa, ứng dụng chuyển đổi số và đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao” - ông Quân nhấn mạnh.

Đối với chương trình hành động, vị Tổng giám đốc trẻ của tập đoàn bất động sản với hàng chục dự án đã xây dựng và bàn giao này cho hay, nếu được cử tri tín nhiệm, mục tiêu xuyên suốt mà ông theo đuổi là giải quyết tận gốc các "điểm nghẽn" đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua 4 trụ cột.

Thứ nhất, hạ tầng và giao thông cần ưu tiên xử lý các điểm kẹt xe kéo dài, đảm bảo hạ tầng phải đi trước một bước để tránh tình trạng quá tải khi đô thị phát triển. Thứ hai, vấn đề môi trường và ngập nước, cần tăng cường đầu tư hệ thống thoát nước, bảo vệ kênh rạch tự nhiên và thúc đẩy đô thị xanh bền vững. Thứ ba, về nhà ở cho người dân, tập trung thúc đẩy phân khúc nhà ở vừa túi tiền, tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tăng nguồn cung thực cho người lao động. Cuối cùng là an ninh và công nghệ, cần ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị để xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Tầm nhìn chiến lược: metro, TOD và đô thị đa trung tâm

Đi sâu vào giải pháp cho tình trạng kẹt xe và quá tải hạ tầng tại TP. Hồ Chí Minh, ông Quân nhận định, trong quá trình phát triển nhanh, TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng quá tải hạ tầng, kẹt xe kéo dài và phân bố dân cư chưa hợp lý. Vì vậy, để giải quyết căn cơ, cần thay đổi cách tiếp cận phát triển đô thị theo hướng đồng bộ và dài hạn.

Đầu tiên, phải giãn dân có kiểm soát ra vùng ven. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, giãn dân phải gắn với tái cấu trúc không gian phát triển, chứ không chỉ là mở rộng chỗ ở.

Để thực hiện vấn đề trên, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh giãn dân ra các khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh, nhưng phải đi kèm điều kiện tiên quyết bao gồm: hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với trung tâm; đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường học, y tế, thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và hình thành các cụm kinh tế, dịch vụ ngay tại khu vực mới để người dân có thể làm việc gần nơi ở.

Ngoài ra, phát triển metro gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhằm giãn dân hiệu quả và giảm kẹt xe. Hệ thống metro và giao thông công cộng phải đóng vai trò trục xương sống và mô hình TOD cần được triển khai mạnh mẽ.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh cần phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ xung quanh các ga metro; tăng mật độ hợp lý tại khu vực có hạ tầng công cộng tốt, đồng thời, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Ông Quân nhận định, khi người dân có thể sinh sống, làm việc và di chuyển thuận tiện bằng giao thông công cộng, bài toán kẹt xe và giãn dân mới có thể giải quyết bền vững. Mỗi khu vực có chức năng kinh tế rõ ràng và được kết nối bằng metro với thời gian di chuyển chỉ 20 - 30 phút, áp lực cho lõi trung tâm sẽ giảm rõ rệt, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sở hữu nhà ở phù hợp với thu nhập.

Với quan điểm "phát triển phải gắn với đời sống thực tế của người dân", ứng cử viên Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đến từ Tập đoàn Bcons tin rằng, một thành phố phát triển không chỉ nằm ở con số tăng trưởng kinh tế, mà là nơi người dân cảm thấy sống thuận tiện hơn, an toàn hơn và tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Có thể thấy, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dư địa phát triển động sản của TP. Hồ Chí Minh mới không chỉ nằm ở diện tích đất, mà nằm ở năng lực quy hoạch và tổ chức không gian đô thị. Với sự dấn thân của những người trẻ giàu tri thức và kinh nghiệm thực tiễn từ khối tư nhân, cử tri có quyền kỳ vọng vào một sự thay đổi diện mạo mạnh mẽ cho địa phương được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước.