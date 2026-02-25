Công ty chứng khoán khởi động sớm đường đua năm Bính Ngọ

(TBTCO) - Sớm "tăng nhiệt" ngay từ đầu năm, làn sóng tăng vốn cùng những thay đổi về thương hiệu trong khối các công ty chứng khoán dự kiến tiếp tục là tâm điểm trong năm 2026.

Đường đua tăng vốn "nóng" ngay từ đầu năm

Trong tuần làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã chính thức thống nhất phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty dự kiến chào bán hơn 141,86 triệu cổ phiếu, giá 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động tối đa 4.256 tỷ đồng nếu phương án này được thực hiện thành công. Quy mô vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng.

Thời gian triển khai đợt IPO chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, phía công ty dự kiến thực hiện từ quý I đến quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ngoài ra, LPBS cũng đã thống nhất sẽ nới room ngoại lên 100% và sẵn sàng niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau IPO, hoặc thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCOM trong trường hợp chưa đạt điều kiện niêm yết.

Năm 2025 vừa qua đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở nhiều công ty chứng khoán, với năng lực tài chính được tăng cường. Ảnh: Đức Thanh

Trên đường đua tăng vốn, ngay trong quý I này, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE cũng đang chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả kinh doanh, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, gồm vốn cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác...

Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 85,65 triệu cổ phiếu, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong thông báo gần đây, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE đã quyết định kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu thêm 2 tuần, đến ngày 16/3/2026.

Nhiều dự định tăng vốn khác cũng đã được công bố. Cuối năm 2025, Hội đồng quản trị Vietcombank đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng. Kế hoạch này dự kiến sớm được triển khai trong năm 2026, đưa VCBS gia nhập nhóm công ty chứng khoán có vốn trên 10.000 tỷ đồng. Ở quy mô nhỏ hơn, Chứng khoán SBS vừa công bố triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư cá nhân, dự kiến huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Hành trình “lột xác” của nhiều công ty chứng khoán

Năm 2025 vừa qua đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở nhiều công ty chứng khoán, với năng lực tài chính được tăng cường cùng những thương hiệu mới xuất hiện sau đổi tên. Trong đó, cuộc “lột xác” về quy mô vốn ghi nhận những bứt phá mạnh mẽ, tập trung nhiều nhất ở hơn chục công ty. Đáng chú ý nhất là các thương vụ IPO của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chứng khoán VPBankS và VPS, đồng thời cũng kích hoạt làn sóng IPO mới của toàn thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, một trong những nhóm công ty chứng khoán thay đổi nhiều nhất trong năm 2025 là các công ty liên quan đến các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A), đổi chủ vừa thực hiện hoặc đã triển khai 1 - 2 năm trước đây. Chứng khoán Xuân Thiện (tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng) đã chính thức đổi tên sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 6/2025, sau đó thực hiện đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu, gấp 10 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:10. Với quy mô vốn điều lệ tăng gấp 10 lần, vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ hơn 68 tỷ đồng lên khoảng 1.420 tỷ đồng, tạo bước nhảy vọt về năng lực tài chính.

Đồ họa: Phương Anh

Một số thương vụ M&A từ các năm trước cũng ghi nhận chuyển động về vốn trong năm Ất Tỵ. Điển hình như giao dịch chuyển nhượng 100% vốn tại PBSV giữa Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư RHB (Malaysia) đã hoàn tất giữa năm 2024. Sau khi “thay áo mới”, công ty chứng khoán này ngoài gắn thương hiệu với Public Bank Vietnam hiện cũng đã tăng mạnh quy mô vốn, từ mức 154 tỷ đồng vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2024 lên khoảng 1.047 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Nhận nguồn lực tiếp thêm từ ngân hàng mẹ cũng là một xu hướng đáng chú ý của năm 2025, như trường hợp của OCBS, LPBS. Chứng khoán Tiên Phong (TPS) mới đây chính thức trở thành công ty con do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sở hữu 51% vốn sau đợt phát hành riêng lẻ. Tổng cộng, TPBank đã chi gần 3.600 tỷ đồng để mua thêm gần 288 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Với LPBS, trước bản kế hoạch IPO đầu năm nay, công ty chứng khoán này đã nâng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng vào tháng 10/2025.

Còn OCBS có tới 2 lần tăng vốn trong năm 2025, từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng và đang thực hiện đợt tăng vốn tiếp theo, hướng đến mốc 3.200 tỷ đồng vốn điều lệ. Công ty chứng khoán này chỉ vừa được đổi tên từ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) hồi đầu năm 2025.

Cũng ghi nhận thay đổi lớn về thương hiệu, Công ty cổ phần Chứng khoán Vina vừa hoàn tất quá trình đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Finhay vào những ngày cuối năm Ất Tỵ, đánh dấu chuyển động mới sau 4 năm Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam thực hiện thương vụ mua lại. Phía công ty cho biết, đây là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa cơ cấu tổ chức và thương hiệu giữa Finhay Việt Nam và các công ty thành viên, qua đó nâng cao khả năng nhận diện và trải nghiệm thương hiệu cho khách hàng.

Cẩn trọng hiệu suất sinh lời

Thông qua những thương vụ lớn, một số công ty chứng khoán đã bứt lên về quy mô trong năm 2025. Đà tăng vốn được dự báo chưa dừng lại trong năm 2026. Theo chuyên gia từ Chứng khoán Vietcap, làn sóng tăng vốn này là yếu tố thiết yếu để nâng cao năng lực cho vay ký quỹ và mở rộng các dịch vụ ngân hàng đầu tư cũng như bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, nguồn vốn gia tăng sẽ hỗ trợ cải thiện hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm mới, chẳng hạn như tài sản số và các giải pháp ứng dụng AI. Trong bối cảnh thị trường tài chính không ngừng thay đổi, đây là những bước đi cần thiết để củng cố vị thế của các công ty chứng khoán hướng tới tăng trưởng dài hạn.

Tuy vậy, mở rộng quy mô vốn nhanh trong khi lợi nhuận chưa tăng trưởng tương ứng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sinh lời. Năm 2026, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) sẽ chịu áp lực, do hầu hết các công ty chứng khoán đều có kế hoạch huy động thêm 10 - 20% vốn thông qua IPO, phát hành riêng lẻ hoặc phát hành quyền mua.

Trước đó, với sự khởi sắc của kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý IV/2025, ROE tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. TCBS là công ty chứng khoán mở rộng quy mô vốn mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn duy trì ROE đạt gần 16,2% trong năm 2025, cao hơn mức 15,4% của năm 2024, nhờ lợi nhuận tăng tới 42%. Thực tế, 5 công ty chứng khoán có mức tăng vốn lớn nhất về số tuyệt đối trong năm 2025 đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, thậm chí gấp nhiều lần so với năm trước.